Зеленский: Должны признать, что ООН в тупике, и все видят, что делает ООН недееспособной

Зеленский во время выступления в Нью-Йорке назвал ООН недееспособной организацией.

Фото: Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский во время открытых дебатов Совбеза ООН заявил, что человечество уже не возлагает надежд на ООН, когда речь идет о защите суверенных границ наций, и призвал реформировать организацию.

«Должны признать: Организация в тупике по агрессиям. Человечество уже не надеется на ООН, когда речь идет о защите суверенных границ наций. Но я не был бы сегодня здесь, если бы у Украины не было предложений именно по решениям.

Все в мире видят, что делает ООН недееспособной. В этом кресле в Совете Безопасности, которое россия занимает незаконно из-за закулисных манипуляций после распада Советского Союза, сидят лжецы, чья работа – оправдывать агрессию и геноцид, совершаемый россией.

Вето в руках агрессора – вот то, что загнало ООН в тупик. Кем бы вы ни были, существующая система ООН делает вас все равно меньше, чем право вето, которое есть только в нескольких и используется одним – россией – в ущерб всем остальным членам ООН», - сказал украинский лидер.

По его словам, многолетние разговоры и проекты по реформированию ООН должны стать процессом реформирования организации. При этом он отметил, что применение права вето нуждается в реформе и это может стать ключевой реформой.

«Тем, что вернет силу Устава ООН. Вето не должно служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной.

Генеральной Ассамблее ООН следует дать реальную возможность преодолевать вето. Это первый необходимый шаг. При условии вступления двух третей голосов, которые будут отражать свободу наций и из Азии, и из Африки, и из Европы, и из обеих Америк, и из региона Тихого океана – глобального квалифицированного большинства – вето должно реально преодолеваться, и такая резолюция Генеральной Ассамблеи должна быть обязательным для выполнения всеми государствами-членами», - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Польша вызвала посла Украины из-за заявления Зеленского на Генассамблее ООН.

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