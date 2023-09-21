В какой срок юридические лица частной формы собственности должны обязательно зарегистрироваться в Электронном суде

ХПК, ГПК и КАСУ предусматривают разные конечные сроки для обязательной регистрации электронных кабинетов юридическими лицами частного права – без такой регистрации суды не будут принимать исковые заявления к рассмотрению.

С 18 октября 2023 г. вводится в действие закон №3200-IX об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов для участия в судебных процессах. Соответствующий законопроект 7574-д Верховная Рада приняла 29 июня.

Он предусматривает разные сроки обязательной регистрации юридическими лицами частной формы собственности электронных кабинетов для того, чтобы иметь возможность подавать в суд процессуальные документы.

Так, юридические лица всех форм собственности для участия в хозяйственных делах должны быть зарегистрированы в Электронном суде до 18 октября 2023 года.

Изменения в ХПК определяют, в частности, то, что суд выносит определение об оставлении искового заявления без движения в случае, если исковое заявление подано лицом, которое обязано зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его. Такие же негативные последствия распространяются на правила подачи апелляционных и кассационных жалоб.

Суд применит к лицу, которое обязано было зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его процессуальные последствия, и в случаях, если интересы такого лица по делу представляет адвокат.

Для участников дел по Гражданскому процессуальному кодексу и дел, рассматриваемых по Кодексу админсудопроизводства, ситуация несколько иная.

Так, 18 октября 2023 г. электронный кабинет должны обязательно иметь юридические лица публичного права.

Что касается юридических лиц частной формы собственности, то им нужно зарегистрироваться до 20 февраля 2024 года.

«Изменения в статью 14, внесенные Законом № 3200-IX от 29.06.2023, в части обязательной регистрации юридическими лицами (частной формы собственности) электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модуле), обеспечивающей обмен документами, вводится в действие 20.02.2024», - отмечено в редакции Гражданского процессуального кодекса, которая вступит в силу с 18 октября.

Аналогично указано в редакции Кодекса административного судопроизводства, который вступит в силу 18 октября.

Суд будет выносить определение об оставлении искового заявления без движения в случае, если исковое заявление подано лицом, которое обязано зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его.

Следовательно, суды гражданской и административной юрисдикции должны будут идентифицировать на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства, является ли лицо публичной или частной формы собственности. В одном случае – оставлять без движения, а в других – открывать производство.

При этом уже с 18 октября 2023 для участия в хозяйственных, гражданских и административных делах адвокаты, нотариусы, государственные и частные исполнители, судебные эксперты, органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления должны зарегистрировать свои электронные кабинеты в Единой судебной информационно- телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модуле), обеспечивающей обмен документами в обязательном порядке. Остальные регистрируют свои электронные кабинеты в добровольном порядке.

Напомним, что согласно закону до 18 октября 2023 Высший совет правосудия, ГСА и Верховный Суд должны привести свои нормативные документы в соответствие с новым законом. Речь идет о положениях, определяющих порядок функционирования ЕСИТС и его отдельных подсистем (модулей), Инструкцию по делопроизводству в местных и апелляционных судах и Инструкцию по делопроизводству Верховного Суда.

Автор: Наталья Мамченко

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