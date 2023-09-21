В який строк юридичні особи приватної форми власності повинні обов’язково зареєструватися в Електронному суді

ГПК, ЦПК та КАСУ передбачають різні кінцеві терміни для обов’язкової реєстрації електронних кабінетів юридичними особами приватного права – без такої реєстрації суди не прийматимуть позовні заяви до розгляду.

З 18 жовтня 2023 року вводиться в дію закон №3200-IX щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів для участі у судових процесах. Відповідний законопроект 7574-д Верховна Рада ухвалила 29 червня.

Він передбачає різні строки обов’язкової реєстрації юридичними особами приватної форми власності електронних кабінетів для того, аби мати можливість подавати до суду процесуальні документи.

Так, юридичні особи усіх форм власності для участі в господарських справах мають зареєструватися в Електронному суді до 18 жовтня 2023 року.

Зміни до ГПК визначають, зокрема те, що суд постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху у разі, якщо позовну заяву подано особою, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його. Такі ж негативні наслідки розповсюджуються на правила подання апеляційних і касаційних скарг.

Суд застосує до особи, яка зобов’язана була зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, процесуальні наслідки, і у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат.

Для учасників справ за Цивільним процесуальним кодексом та справ, що розглядаються за Кодексом адмінсудочинства, ситуація є дещо іншою.

Так, 18 жовтня 2023 року електронний кабінет повинні обов’язково мати юридичні особи публічного права.

Що ж стосується юридичних осіб приватної форми власності, то їм треба зареєструватися до 20 лютого 2024 року.

«Зміни до статті 14, внесені Законом № 3200-IX від 29.06.2023, в частині обов’язкової реєстрації юридичними особами (приватної форми власності) електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, вводяться в дію 20.02.2024», - зазначено у редакції Цивільного процесуального кодексу, яка набуде чинності з 18 жовтня.

Аналогічно зазначено в редакції Кодексі адміністративного судочинства, що набуде чинності 18 жовтня.

Суд постановлятиме ухвалу про залишення позовної заяви без руху у разі, якщо позовну заяву подано особою, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його.

Отже, суди цивільної та адміністративної юрисдикції повинні будуть ідентифікувати на стадії розгляду питання про відкриття провадження, чи є особа публічної або приватної форми власності. В одному випадку – залишати без руху, а в інших – відкривати провадження.

При цьому вже з 18 жовтня 2023 року для участі в господарських, цивільних та адміністративних справах адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування мають зареєструвати свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов’язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в добровільному порядку.

Нагадаємо, що відповідно до закону до 18 жовтня 2023 року Вища рада правосуддя, ДСА та Верховний Суд повинні привести свої нормативні документи у відповідність із новим законом. Йдеться про положення, що визначають порядок функціонування ЄСІТС та її окремих підсистем (модулів), Інструкцію з діловодства в місцевих та апеляційних судах та Інструкцію з діловодства Верховного Суду.

Автор: Наталя Мамченко

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