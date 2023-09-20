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В Украине одного предпринимателя могут проверять и наказывать 80 контролирующих структур, инфографика

80 контролирующих структур проверяют одного предпринимателя.

С 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты: не спровоцирует ли нечеткость законодателя хаос

Закон об обязательной регистрации электронных кабинетов предусматривает, что с 18 октября 2023 года суды должны будут на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства идентифицировать форму собственности юридического лица и соответственно проверять факт регистрации им электронного кабинета.

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Лица, назначенные на должности в период действия военного положения, для обеспечения проведения специальной проверки должны подать ряд документов, в том числе декларацию.

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  1. В Украине

Нардепу Марченко, которая выбросила взятку за забор, избрали меру пресечения

18:34, 20 сентября 2023
ВАКС определил нардепу Людмиле Марченко 53600 грн залога.
Нардепу Марченко, которая выбросила взятку за забор, избрали меру пресечения
Фото: focus.ua
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Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения действующему нардепу, которая подозревается в злоупотреблении влиянием. Об этом говорится в пресс-службе САП.

В ведомстве напомнили, что народная депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решение о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему «Шлях».

«На сегодняшний день установлены два эпизода противоправной деятельности нардепа и ее помощницы, а именно получение 11,3 тыс. долларов США от двух граждан за беспрепятственное пересечение границы.

Суд применил к подозреваемой меру пресечения в виде залога в размере 53,6 тыс. грн. Заметим, что это максимальный размер залога, предусмотренный законом для преступления.

Также на указанную подозреваемому возложены следующие процессуальные обязанности:

- прибывать к детективу, прокурору и суду по каждому требованию;

- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

- воздерживаться от общения со свидетелями, а также другими подозреваемыми по делу;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину», - говорится в сообщении.

В САП не называют фамилию нардепа, но, по данным СМИ, речь идет о «Слуге народа» Людмиле Марченко.

Ранее сообщалось, что нардеп Марченко выбросила взятку за забор, где стояли детективы НАБУ.

Также сообщалось, что группа лиц систематически получала неправомерную выгоду за включение через областные военные администрации в информационную систему «Шлях» сведений, предоставляющих право на пересечение границы. Предварительная квалификация – ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Добавим, в «Слуге народа» прокомментировали обыск у народного депутата Людмилы Марченко.

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