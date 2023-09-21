Укрзализныця расширила онлайн-услуги: путешествовать группами стало легче

Укрзализныця внедряет онлайн-систему для групповых заказов на поездки.

Укрзализныця продолжает свой путь к цифровизации, переводя процесс сбора заявок на групповые поездки в онлайн-формат. Теперь клиенты, которые планируют путешествие в группе из 10 и более человек, смогут подавать свои заявки в электронном виде, – сообщили в УЗ.

Отмечается, что инициатива позволит создать централизованную очередь заявок и обеспечит пассажиров четкой информацией о статусе их заказов, избежав при этом необходимости личного визита в кассы.

Ранее процесс оформления групповых билетов требовал двух посещений касс вокзалов. Сначала пассажиры обращались для заполнения заявления и предварительного резервирования, а затем возвращались для оплаты услуги. Теперь они могут подавать свои заявки и оплачивать бронирование онлайн, посещая кассу только на финальном этапе получения билетов.

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