Укрзалізниця розширила онлайн-послуги: подорожувати групами стало легше

Укрзалізниця впроваджує онлайн-систему для групових замовлень на поїздки.

Укрзалізниця продовжує свій шлях до цифровізації, переводячи процес збору заявок на групові поїздки в онлайн-формат. Тепер клієнти, які планують подорож у групі з 10 і більше осіб, зможуть подавати свої заявки в електронному вигляді, – повідомили в УЗ.

Зазначається, що ініціатива дозволить створити централізовану чергу заявок і забезпечить пасажирів чіткою інформацією про статус їхніх замовлень, уникнувши при цьому необхідності особистого візиту до кас.

Раніше процес оформлення групових квитків вимагав двох відвідувань кас вокзалів. Спочатку пасажири зверталися для заповнення заяви та попереднього резервування, а потім поверталися для оплати послуги. Тепер вони можуть подавати свої заявки та сплачувати за бронювання онлайн, відвідуючи касу лише на фінальному етапі отримання квитків.

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