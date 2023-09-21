Силові розгони мирних протестів у Херсоні: судитимуть 14 російських військовослужбовців

Під час протестів було незаконно затримано щонайменше 11 людей, з них вибивали відомості про українських військових.

Фото: Офіс Генпрокурора

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 14 російських військовослужбовців, які жорстоко розганяли протести у Херсоні під час тимчасової окупації. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Серед обвинувачених – п’ятеро представників вищого та старшого офіцерського складу армії рф. Це генерал-майори, полковники і підполковник, а також дев’ять їхніх підлеглих військовослужбовців федеральної служби росгвардії.

Розслідуванням встановлено, що навесні 2022 року під час тимчасової окупації Херсонщини місцеве населення влаштовувало на площі Свободи в обласному центрі мирні акції на підтримку України. Такі демонстрації постійно придушувалися окупантами.

Керував силовим розгоном протестувальників один із обвинувачених – командир 50-ої окремої бригади оперативного призначення. За його вказівкою виконувалися бойові накази щодо придушення опору херсонців, застосування до них насильства та зброї.

Всього було незаконно затримано та ув’язнено щонайменше 11 цивільних осіб. У місцях несвободи їх піддавали тортурам, вибиваючи відомості про рух опору, військових Збройних Сил України, а також схиляли до співпраці.

Наразі усі обвинувачені оголошені у розшук. Встановлення інших причетних осіб триває.

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