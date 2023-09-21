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Намагався нелегального перетнути кордон, та загинув: в Румунії в горах знайшли тіло українця

07:59, 21 вересня 2023
В Румунії, неподалік від кордону з Україною, знайшли тіло чоловіка, на яке подорожоючи горами натрапив турист.
Намагався нелегального перетнути кордон, та загинув: в Румунії в горах знайшли тіло українця
Джерело фото: Державна прикордонна служба
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В Румунії, недалеко від кордону з Україною, турист натрапив на тіло чоловіка, який пізніше був ідентифікований як житель Запоріжжя, народжений у 1988 році. Тіло було знайдено в важкодоступних горах, навпроти ділянки прикордонної служби «Шибени» в Івано-Франківській області, – повідомила Державна прикордонна служба.

За зовнішніми ознаками тіло, яке було одягнуте у теплий одяг, перебувало там тривалий час. Це є двадцять четвертим випадком, коли український громадянин загинув на кордоні України з країнами Євросоюзу під час спроби нелегального перетину кордону.

Багато з таких людей намагаються потрапити в країни Євросоюзу, де немає війни, і, на жаль, часто гинуть під час незаконної подорожі. Небезпечний маршрут, який пропонують злочинці за великі гроші, може призвести до трагічних наслідків.

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