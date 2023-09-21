Пытался нелегально пересечь границу, и погиб: в Румынии в горах нашли тело украинца

В Румынии, недалеко от границы с Украиной, нашли тело мужчины, на которое путешествуя по горам наткнулся турист.

Источник фото: Государственная пограничная служба

В Румынии, недалеко от границы с Украиной, турист наткнулся на тело мужчины, который позже был идентифицирован как житель Запорожья, родившийся в 1988 году. Тело было найдено в труднодоступных горах, напротив участка пограничной службы «Шибены» в Ивано-Франковской области, - сообщила Государственная пограничная служба.

По внешним признакам тело, которое было одето в теплую одежду, находилось там длительное время. Это двадцать четвертый случай, когда украинский гражданин погиб на границе Украины со странами Евросоюза при попытке нелегального пересечения границы.

Многие из таких людей пытаются попасть в страны Евросоюза, где нет войны, и, к сожалению, часто погибают во время незаконного путешествия. Опасный маршрут, который предлагают преступники за большие деньги, может привести к трагическим последствиям.

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