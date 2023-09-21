В Украине возвратят уголовную ответственность за контрабанду товаров

Законопроект Владимира Зеленского, лежавший в Раде с апреля 2021 года относительно криминализации контрабанды товаров, могут наконец-то принять как закон.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Еще с апреля 2021 г. в Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект 5420 Владимира Зеленского о криминализации контрабанды товаров. В июле 2021 года парламент принял его в первом чтении, в декабре 2021 года была готова таблица изменений ко второму чтению, но с тех пор по неизвестным причинам законопроект дальше не двигался.

13 сентября 2023 года Комитет по вопросам правоохранительной деятельности, возглавляемый Сергеем Ионушасом, подготовил обновленную таблицу изменений для принятия во втором чтении.

Следует напомнить, что 15 ноября 2011 г. Верховная Рада декриминализировала контрабанду товаров путем принятия Закона о гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности №4025-VI, которым, среди прочего, внесла изменения в статью 201 Уголовного кодекса. Так, с 2012 года перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с утаиванием от таможенного контроля товаров не является контрабандой и не считается преступлением.

Действующая редакция статьи 201 УК предусматривает наступление уголовной ответственности только за перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с утаиванием от таможенного контроля культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия или боеприпасов и пр. Незаконное перемещение других товаров, указанных в настоящей статье, кроме наркотических веществ (статья 305 УК), и лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, необработанных лесоматериалов, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины (статья 201-1 Уголовного кодекса Украины), на сегодняшний день не контрабанда.

В соответствии со статьей 2 Кодекса об административных правонарушениях вопросы административной ответственности за нарушение таможенных правил регулируются Таможенным кодексом.

Однако, по мнению инициатора проекта, это не обеспечивает надлежащую превентивную функцию и не устраняет желание лиц в дальнейшем заниматься противоправной деятельностью и негативно влияет на наполнение бюджета.

Что предусмотрел Комитет

Следовательно, законопроект в редакции Комитета от 13 сентября предусматривает, что криминализация контрабанды вернется с 1 января 2024 года.

Вносятся изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно подследственности.

Так, досудебное расследование контрабанды товаров, подакцизных товаров, а также контрабанды лесоматериалов и ценных пород деревьев будут вести детективы органов Бюро экономической безопасности Украины.

При этом досудебное расследование преступлений, предусмотренных статьей 201-1 Уголовного кодекса Украины (контрабанды лесоматериалов и ценных пород деревьев), сведения о которых внесены в ЕРДР до дня вступления в силу Закона о криминализации контрабанды товаров, продолжают осуществлять следственные органы безопасности.

Уголовный кодекс дополнят статьями 201-3 и 201-4.

В частности, по статье 201-3 уголовная ответственность будет наступать за перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с утаиванием от таможенного контроля товаров, кроме подакцизных товаров и электрической энергии, на сумму более 1 514 000 грн.

Статья 201-3. Контрабанда товаров

Контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с утаиванием от таможенного контроля товаров (кроме подакцизных товаров и электрической энергии), совершенная в значительном размере, – наказывается штрафом от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (т.е. , от 170 000 грн до 425 000 грн).

То же действие, совершенное по предварительному сговору группой лиц или лицом, ранее судимым за контрабанду, или должностным лицом с использованием служебного положения, или в большом размере,

карается штрафом от пятидесяти тысяч до семидесяти пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до одиннадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Примечание. Действия, предусмотренные настоящей статьей, считаются совершенными в значительном размере, если общая стоимость предметов контрабанды в одну тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан (т.е. более 1 514 000 грн, если налоговая социальная льгота будет составлять в 2024 году 1514 грн), в большом размере – если общая стоимость предметов контрабанды в две тысячи и и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан (т.е. 3 028 000 грн).

Статья 201-4. Контрабанда подакцизных товаров

Контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с утаиванием от таможенного контроля подакцизных товаров (кроме электрической энергии), совершенная в значительном размере, – наказывается штрафом от двадцати тысяч до сорока тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до шести лет То же действие, совершенное по предварительному сговору группой лиц или лицом, ранее судимым за контрабанду, или должностным лицом с использованием служебного положения, или в крупном размере наказывается штрафом от семидесяти пяти тысяч до ста двадцати тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы сроком от шести до одиннадцати лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Примечание. Действия, предусмотренные настоящей статьей, считаются совершенными в значительном размере, если общая стоимость предметов контрабанды (кроме электрической энергии) в пятьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, в большом размере – если общая стоимость предметов контрабанды (кроме электрической энергии) в одну тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Следует заметить, что согласно положениям законопроекта под перемещением через таможенную границу Украины предметов контрабанды вне таможенного контроля следует понимать перемещение предметов контрабанды вне места расположения таможенного органа или вне рабочего времени, установленного для него, и без выполнения таможенных формальностей или с незаконным освобождением от таможенного контроля.

Под перемещением через таможенную границу Украины предметов контрабанды с утаиванием от таможенного контроля следует понимать перемещение предметов контрабанды с использованием специально изготовленных тайников и других средств или способов, затрудняющих их обнаружение, либо путем придания одним товарам вида других, либо с представлением к таможенному органа как основания для перемещения товаров поддельных документов или документов, полученных незаконным путем, а также представления в этот орган (кроме таможенных режимов экспорта и транзита) документов, содержащих ложные сведения о наименовании товаров, их веса (с учетом допустимых потерь при надлежащих условиях хранения и транспортировки) или количества, страны происхождения, отправителя или получателя, количества грузовых мест, их маркировки и номеров, ложные сведения, необходимые для определения кода товара в соответствии с Украинской классификацией товаров внешнеэкономической деятельности и его таможенной стоимости, что привело или могло привести к неправомерному освобождению от уплаты таможенных платежей или уменьшения их размера.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.