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В Одесской области разоблачили масштабную незаконную рубку деревьев в нацпарке «Куяльницкий»

07:19, 21 сентября 2023
Директор лесхоза приступил к незаконной вырубке деревьев на территории заповедника якобы для «оздоровления» парка.
В Одесской области разоблачили масштабную незаконную рубку деревьев в нацпарке «Куяльницкий»
Фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили масштабную незаконную рубку деревьев на территории Национального природного парка "Куяльницкий" в Одесской области.

Как сообщает ГБР, природный парк был создан в начале 2022 года Указом Президента Украины с целью сохранения уникального природного фонда Куяльницкого лимана.

Однако директор лесхоза, входящего в структуру природного парка, сознательно приступил к незаконной вырубке деревьев на территории заповедника якобы для «оздоровления» парка.

Он выдавал разрешения, несмотря на то, что на таких землях рубки могут происходить только после согласования с Министерством экологии и природных ресурсов с соблюдением соответствующих лимитов, а также с разрешения Одесской ОГА.

Сообщается, что по этой схеме в течение марта-мая 2023 года в Национальном природном парке было незаконно срублено более полутысячи дубов, ясеней и акаций. Ущерб государству оценен более чем в 80 млн грн.

Директору лесного хозяйства сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий.

Проводятся соответствующие действия для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба.

Бюро также проводит исследования других эпизодов по рубкам деревьев на территории природного парка "Куяльницкий", ущерб от которых достигает 76 миллионов гривен.

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