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На Одещині викрили масштабну незаконну рубку дерев у нацпарку «Куяльницький»

07:19, 21 вересня 2023
Директор лісгоспу розпочав незаконну вирубку дерев на території заповідника нібито для «оздоровлення» парку.
На Одещині викрили масштабну незаконну рубку дерев у нацпарку «Куяльницький»
Фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабну незаконну рубку дерев на території Національного природного парку "Куяльницький" в Одеській області.

Як повідомляє ДБР, природний парк було створено на початку 2022 року Указом Президента України з метою збереження унікального природного фонду Куяльницького лиману.

Проте, директор лісгоспу, який входить до структури природного парку, свідомо розпочав незаконну вирубку дерев на території заповідника нібито для «оздоровлення» парку.

Він видавав дозволи попри те, що на таких землях рубки можуть відбуватися лише після погодження з Міністерством екології та природних ресурсів із дотриманням відповідних лімітів, а також з дозволу Одеської ОДА.

Повідомляється, що за цією схемою протягом березня-травня 2023 року у Національному природному парку було незаконно зрубано понад півтисячі дубів, ясенів та акацій. Збитки державі оцінені у понад 80 млн грн.

Директору лісового господарства повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень. 

Проводяться відповідні дії для забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

Бюро також проводить дослідження інших епізодів щодо рубок дерев на території природного парку "Куяльницький", збитки від яких сягають 76 мільйонів гривень. 

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