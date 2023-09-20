Вдосконалення покарання за колабораціонізм: у Раді уже напрацювали законопроєкт

Напрацьований законопроєкт передбачає невідворотність покарання для колабораціоністів із позбавленням їх можливості будь-якої участі в політичному житті України на наступні десять років.

Фото: goloszmin.org

У Верховній Раді завершили роботу над законопроєктом про вдосконалення покарання за колабораціонізм. Над документом працювала спеціально створена робоча група при комітеті з питань правоохоронної діяльності. Про це повідомив перший заступник голови комітету Андрій Осадчук (фракція «Голос») у коментарі «Інтерфакс-Україна».

За словами парламентарія, напрацьований законопроєкт передбачає невідворотність покарання для колабораціоністів із позбавленням їх можливості будь-якої участі в політичному житті України на наступні десять років. Водночас робоча група пропонує конкретизувати склади злочинів і збалансувати відповідальність.

«Наприклад, перша частина чинної статті 111-1 КК стосується санкції заборони обіймати певні посади. Якщо людина працює двірником і підтримує деякі заклики до окупації, то це така собі санкція. Тому ми пропонуємо передбачити штраф. Тобто необов'язково за дрібний злочин, пов'язаний із колабораціонізмом, людина потрапить до в'язниці. Але ми дуже хочемо чітко зафіксувати, що її буде притягнуто до відповідальності», - пояснив Осадчук.

Він нагадав, що в березні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким доповнила Кримінальний кодекс статтею 111-1 (колабораційна діяльність) про максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі за колабораціонізм.

«Її було ухвалено поспіхом на історичному засіданні Верховної Ради, коли російські війська стояли під Києвом. Але вже з кінця минулого року і тим паче - на початку цього року стало зрозуміло, що ця стаття далека від ідеалу, і там дуже багато чого потрібно виправляти», - зазначив нардеп.

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