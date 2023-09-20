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В Україні одного підприємця можуть перевіряти і карати 80 контролюючих структур, інфографіка

80 контролюючих структур перевіряють одного підприємця

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

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  1. Законодавство

Вдосконалення покарання за колабораціонізм: у Раді уже напрацювали законопроєкт

18:14, 20 вересня 2023
Напрацьований законопроєкт передбачає невідворотність покарання для колабораціоністів із позбавленням їх можливості будь-якої участі в політичному житті України на наступні десять років.
Вдосконалення покарання за колабораціонізм: у Раді уже напрацювали законопроєкт
Фото: goloszmin.org
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У Верховній Раді завершили роботу над законопроєктом про вдосконалення покарання за колабораціонізм. Над документом працювала спеціально створена робоча група при комітеті з питань правоохоронної діяльності. Про це повідомив перший заступник голови комітету Андрій Осадчук (фракція «Голос») у коментарі «Інтерфакс-Україна».

За словами парламентарія, напрацьований законопроєкт передбачає невідворотність покарання для колабораціоністів із позбавленням їх можливості будь-якої участі в політичному житті України на наступні десять років. Водночас робоча група пропонує конкретизувати склади злочинів і збалансувати відповідальність.

«Наприклад, перша частина чинної статті 111-1 КК стосується санкції заборони обіймати певні посади. Якщо людина працює двірником і підтримує деякі заклики до окупації, то це така собі санкція. Тому ми пропонуємо передбачити штраф. Тобто необов'язково за дрібний злочин, пов'язаний із колабораціонізмом, людина потрапить до в'язниці. Але ми дуже хочемо чітко зафіксувати, що її буде притягнуто до відповідальності», - пояснив Осадчук.

Він нагадав, що в березні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким доповнила Кримінальний кодекс статтею 111-1 (колабораційна діяльність) про максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі за колабораціонізм.

«Її було ухвалено поспіхом на історичному засіданні Верховної Ради, коли російські війська стояли під Києвом. Але вже з кінця минулого року і тим паче - на початку цього року стало зрозуміло, що ця стаття далека від ідеалу, і там дуже багато чого потрібно виправляти», - зазначив нардеп.

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