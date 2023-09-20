Усовершенствование наказания за коллаборационизм: в Раде уже наработали законопроект

Наработанный законопроект предполагает неотвратимость наказания для коллаборационистов с лишением их возможности любого участия в политической жизни Украины на следующие десять лет.

Фото: goloszmin.org

В Верховной Раде завершили работу над законопроектом об усовершенствовании наказания за коллаборационизм. Над документом работала специально созданная рабочая группа при комитете по правоохранительной деятельности. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Андрей Осадчук (фракция «Голос») в комментарии «Интерфакс-Украина».

По словам парламентария, наработанный законопроект предусматривает неотвратимость наказания для коллаборационистов с лишением их возможности какого-либо участия в политической жизни Украины на последующие десять лет. В то же время рабочая группа предлагает конкретизировать составы преступлений и сбалансировать ответственность.

«К примеру, первая часть действующей статьи 111-1 УК касается санкции запрета занимать определенные должности. Если человек работает дворником и поддерживает некоторые призывы к оккупации, то это такая себе санкция. Поэтому мы предлагаем ввести штраф. То есть необязательно за мелкое преступление, связанное с коллаборационизмом, человек попадет с тюрьму. Но мы очень хотим четко зафиксировать, что он будет привлечен к ответственности», – пояснил Осадчук.

Он напомнил, что в марте 2022 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому дополнила Уголовный кодекс статьей 111-1 («Коллаборационнная деятельность») о максимальном наказании в виде пожизненного лишения свободы за коллаборационизм.

«Она была принята поспешно на историческом заседании Верховной Рады, когда российские войска стояли под Киевом. Но уже с конца прошлого года и, тем более, в начале этого года стало ясно, что эта статья далека от идеала, и там очень много чего нужно исправлять», – отметил нардеп.

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