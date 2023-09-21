В Киевской области поезд сбил мужчину: от полученных травм он скончался в реанимации

В Фастове электропоезд насмерть сбил мужчину, полиция открыла уголовное производство.

В Фастове Киевской области электропоезд сбил 27-летнего мужчину. От полученных травм он скончался в реанимации, – сообщает полиция Киевской области.

«Пострадавшего без сознания медики доставили в местную больницу. От полученных травм молодой человек скончался в реанимационном отделении», – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что поезд совершил наезд на парня, который находился на железнодорожных путях.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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