Россияне усилили авиаудары по прибрежным общинам Херсонщины, — ОВА

Оккупанты усилили авиаудары по прибрежным общинам Херсонской области. Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
С начала дня они сбросили на населенные пункты региона по меньшей мере девять управляемых авиабомб. Под обстрелы попали:
- Тягинка;
- Николаевка;
- Отрадокаменка.
"Жители городов и общин, расположенных вдоль Днепра, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Обязательно идите к укрытиям и не выходите без необходимости из домов", - добавил Прокудин.
Отметим, что после освобождения ВСУ правого берега Херсонской области россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон.
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