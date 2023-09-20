Россияне усилили авиаудары по прибрежным общинам Херсонщины, — ОВА

За день оккупанты сбросили на населенные пункты региона по меньшей мере девять управляемых авиабомб, сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Последствия российских обстрелов Херсона 19 сентября. Фото: Роман Мрочко/Телеграм

Оккупанты усилили авиаудары по прибрежным общинам Херсонской области. Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

С начала дня они сбросили на населенные пункты региона по меньшей мере девять управляемых авиабомб. Под обстрелы попали:

Тягинка;

Николаевка;

Отрадокаменка.

"Жители городов и общин, расположенных вдоль Днепра, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Обязательно идите к укрытиям и не выходите без необходимости из домов", - добавил Прокудин.

Отметим, что после освобождения ВСУ правого берега Херсонской области россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.