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Росіяни посилили авіаудари по прибережних громадах Херсонщини, — ОВА

23:58, 20 вересня 2023
За день окупанти скинули на населені пункти регіону щонайменше девʼять керованих авіабомб, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Росіяни посилили авіаудари по прибережних громадах Херсонщини, — ОВА
Наслідки російських обстрілів Херсонщини 19 вересня. Фото: Роман Мрочко/Телеграм
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Окупанти посилили авіаудари по прибережних громадах Херсонської області. Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

З початку дня вони скинули на населені пункти регіону щонайменше девʼять керованих авіабомб. Під обстріли потрапили:

  • Тягинка;
  • Миколаївка;
  • Одрадокам'янка.

"Мешканці міст та громад, розташованих вздовж Дніпра, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Обовʼязково йдіть до укриттів і не виходьте без нагальної потреби з будинків", - додав Прокудін.

Зазначимо, що після звільнення ЗСУ правого берегу Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон.

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