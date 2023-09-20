Росіяни посилили авіаудари по прибережних громадах Херсонщини, — ОВА

За день окупанти скинули на населені пункти регіону щонайменше девʼять керованих авіабомб, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Наслідки російських обстрілів Херсонщини 19 вересня. Фото: Роман Мрочко/Телеграм

Окупанти посилили авіаудари по прибережних громадах Херсонської області. Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

З початку дня вони скинули на населені пункти регіону щонайменше девʼять керованих авіабомб. Під обстріли потрапили:

Тягинка;

Миколаївка;

Одрадокам'янка.

"Мешканці міст та громад, розташованих вздовж Дніпра, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Обовʼязково йдіть до укриттів і не виходьте без нагальної потреби з будинків", - додав Прокудін.

Зазначимо, що після звільнення ЗСУ правого берегу Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон.

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