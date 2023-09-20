В Україні одного підприємця можуть перевіряти і карати 80 контролюючих структур, інфографіка

80 контролюючих структур перевіряють одного підприємця

На одного підприємця в Україні існує 80 контролюючих структур. Про це зазначає український бізнесмен Олександр Соколовський, який працює в секторі легкої промисловості.

Він проілюстрував, скільки в Україні існує контролюючих структур, що можуть перевіряти та карати бізнес. Зокрема це АМКУ, Пенсійний фонд, Податкова служба, Митна служба, СБУ, Держслужба з питань праці, Держфінмоніторинг, Рахункова палата, Мінекології, Держаудитслужба тощо.

Після 2015 року до вже існуючих додалися ДБР, НАБУ, САП, БЕБ та ін.

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