В Украине одного предпринимателя могут проверять и наказывать 80 контролирующих структур, инфографика

80 контролирующих структур проверяют одного предпринимателя.

На одного предпринимателя в Украине существует 80 контролирующих структур. Об этом отмечает украинский бизнесмен Александр Соколовский, работающий в секторе легкой промышленности.

Он проиллюстрировал, сколько в Украине существует контролирующих структур, которые могут проверять и наказывать бизнес. В частности, это АМКУ, Пенсионный фонд, Налоговая служба, Таможенная служба, СБУ, Госслужба по вопросам труда, Госфинмониторинг, Счетная палата, Минэкологии, Госаудитслужба и т.д.

После 2015 года к уже существующим добавились ДБР, НАБУ, САП, БЭБ и пр.

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