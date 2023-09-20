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В Украине одного предпринимателя могут проверять и наказывать 80 контролирующих структур, инфографика

80 контролирующих структур проверяют одного предпринимателя.

С 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты: не спровоцирует ли нечеткость законодателя хаос

Закон об обязательной регистрации электронных кабинетов предусматривает, что с 18 октября 2023 года суды должны будут на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства идентифицировать форму собственности юридического лица и соответственно проверять факт регистрации им электронного кабинета.

Верховная Рада вернула специальные проверки должностных лиц

Лица, назначенные на должности в период действия военного положения, для обеспечения проведения специальной проверки должны подать ряд документов, в том числе декларацию.

Верховная Рада изменила подход к декларированию объектов, находящихся во владении или пользовании декларанта или членов его семьи

Объекты, находящиеся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи, нужно будет декларировать по-новому.

Закон об электронном декларировании упростит жизнь исполняющим обязанности руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, - НАПК

Количество декларантов из числа руководителей госпредприятий уменьшится ориентировочно на 50 000 человек, - предупредило НАПК.

  1. В Украине

В МИД призвали Польшу отбросить эмоции ради конструктива по вопросу зерна

17:52, 20 сентября 2023
Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики, – заявили в МИД.
В МИД призвали Польшу отбросить эмоции ради конструктива по вопросу зерна
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Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сделал заявление после сегодняшнего вызова украинского посла в польский МИД. Он призвал Польшу отбросить эмоции ради конструктива.

Николенко заявил, что МИД Украины подробно проинформирован о встрече украинского посла в Варшаве с заместителем министра иностранных дел Польши.

Он отметил, что во время этой встречи украинский посол в очередной раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна.

«Призываем наших польских друзей отбросить эмоции. Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики. Ожидаем, что наши предложения станут основой для перевода диалога в конструктивное русло», - написал спикер на своей странице в Facebook.

Напомним, что в Польше угрожают расширить список продуктов, запрещенных ввозить из Украины. 

Польша планирует отменить льготы украинским беженцам.

В Польше допустили снижение поддержки Украины из-за зернового кризиса.

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