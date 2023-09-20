В МИД призвали Польшу отбросить эмоции ради конструктива по вопросу зерна

Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики, – заявили в МИД.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сделал заявление после сегодняшнего вызова украинского посла в польский МИД. Он призвал Польшу отбросить эмоции ради конструктива.

Николенко заявил, что МИД Украины подробно проинформирован о встрече украинского посла в Варшаве с заместителем министра иностранных дел Польши.

Он отметил, что во время этой встречи украинский посол в очередной раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна.

«Призываем наших польских друзей отбросить эмоции. Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики. Ожидаем, что наши предложения станут основой для перевода диалога в конструктивное русло», - написал спикер на своей странице в Facebook.

Напомним, что в Польше угрожают расширить список продуктов, запрещенных ввозить из Украины.

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