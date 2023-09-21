На Київщині поїзд збив чоловіка: від отриманих травм він помер в реанімації

У Фастові електропотяг на смерть збив чоловік, поліція відкрила кримінальне провадження.

У Фастові Київської області електропоїзд збив 27-річного чоловіка. Від отриманих травм він помер у реанімації, – повідомляє поліція Київщини.

«Потерпілого без свідомості медики доставили до місцевої лікарні. Від отриманих травм молодик помер в реанімаційному відділенні», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що потяг здійснив наїзд на хлопця, який знаходився на залізничних коліях.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

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