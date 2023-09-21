В Україні повернуть кримінальну відповідальність за контрабанду товарів

Законопроект Володимира Зеленського, що лежав у Раді з квітня 2021 року стосовно криміналізації контрабанди товарів, можуть нарешті прийняти як закон

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Ще з квітня 2021 року у Верховній Раді перебуває на розгляді законопроект 5420 Володимира Зеленського про криміналізацію контрабанди товарів. У липні 2021 року парламент ухвалив його в першому читанні, у грудні 2021 року була готова таблиця змін до другого читання, але з того часу з невідомих причин законопроект далі не рухався.

13 вересня 2023 року Комітет з питань правоохоронної діяльності, очолюваний Сергієм Іонушасом, підготував оновлену таблицю змін для ухвалення в другому читанні.

Слід нагадати, що 15 листопада 2011 року Верховна Рада декриміналізувала контрабанду товарів шляхом прийняття Закону щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності № 4025-VI, яким, серед іншого, внесла зміни до статті 201 Кримінального кодексу. Так, з 2012 року переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів не є контрабандою і не вважається злочином.

Чинна редакція статті 201 КК передбачає настання кримінальної відповідальності лише за переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Незаконне переміщення інших товарів, вказаних у цій статті, крім наркотичних речовин (стаття 305 КК), та лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України (стаття 201-1 Кримінального кодексу України), на сьогоднішній день не є контрабандою.

Відповідно до статті 2 Кодексу про адміністративні правопорушення питання щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил регулюються Митним кодексом.

Однак, на думку ініціатора проекту, це не забезпечує належну превентивну функцію і не усуває бажання осіб у подальшому займатися протиправною діяльністю та, зрештою, негативно впливає на наповнення бюджету.

Що передбачив Комітет

Отже, законопроект у редакції Комітету від 13 вересня передбачає, що криміналізація контрабанди повернеться з 1 січня 2024 року.

Вносяться зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо підслідності.

Так, досудове розслідування контрабанди товарів, підакцизних товарів, а також контрабанди лісоматеріалів та цінних порід дерев будуть здійснювати детективи органів Бюро економічної безпеки України.

При цьому досудове розслідування злочинів, передбачених статтею 201-1 Кримінального кодексу України (контрабанди лісоматеріалів та цінних порід дерев), відомості щодо яких внесені до ЄРДР до дня набрання чинності Законом щодо криміналізації контрабанди товарів, продовжують здійснювати слідчі органів безпеки.

Кримінальний кодекс доповнять статтями 201-3 і 201-4.

Зокрема, за статтею 201-3 кримінальна відповідальність буде наставати за переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів, крім підакцизних товарів та електричної енергії, на суму більше 1 514 000 грн.

Стаття 201-3. Контрабанда товарів

Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів (крім підакцизних товарів та електричної енергії), вчинена у значному розмірі, – карається штрафом від десяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто, від 170 000 грн до 425 000 грн).

Та сама дія, вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за контрабанду, або службовою особою з використанням службового становища, або у великому розмірі,

карається штрафом від п'ятдесяти тисяч до сімдесяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, –

караються позбавленням волі на строк від семи до одинадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка. Дії, передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди в одну тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (тобто, більше 1 514 000 грн, якщо податкова соціальна пільга буде становити в 2024 році 1514 грн), у великому розмірі – якщо загальна вартість предметів контрабанди у дві тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (тобто, 3 028 000 грн).

Стаття 201-4. Контрабанда підакцизних товарів

Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (крім електричної енергії), вчинена у значному розмірі, – карається штрафом від двадцяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років Та сама дія, вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за контрабанду, або службовою особою з використанням службового становища, або у великому розмір карається штрафом від сімдесяти п'яти тисяч до ста двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від шести до одинадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, – караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка. Дії, передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди (крім електричної енергії) у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі – якщо загальна вартість предметів контрабанди (крім електричної енергії) в одну тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Слід зауважити, що відповідно до положень законопроекту під переміщенням через митний кордон України предметів контрабанди поза митним контролем слід розуміти переміщення предметів контрабанди поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для нього, і без виконання митних формальностей або з незаконним звільненням від митного контролю.

Під переміщенням через митний кордон України предметів контрабанди з приховуванням від митного контролю слід розуміти переміщення предметів контрабанди з використанням спеціально виготовлених схованок (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють їх виявлення, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням до митного органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, а також подання до цього органу (крім митних режимів експорту та транзиту) документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх ваги (з урахуванням допустимих втрат за належних умов зберігання і транспортування) або кількості, країни походження, відправника або одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності та його митної вартості, що призвело або могло призвести до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.