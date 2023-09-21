Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В УПК предлагают изменения для оптимизации привлечения специалистов в ходе досудебного расследования

Обосновывается законопроект, в частности, значительной загруженностью экспертных учреждений и отсутствием достаточного количества экспертов, проводящих судебно-медицинские, иммунологические, цитологические, генетические, строительно-технические, баллистические, взрывотехнические экспертизы, что значительно затягивает сроки проведения досудебного расследования.

Большая Палата Верховного Суда подтвердила противоправность неуплаты дополнительного вознаграждения сотрудникам Службы судебной охраны, - член Комитета

Как сообщается, Большая Палата признала противоправным бездействие по невыплате дополнительного вознаграждения сотрудникам Службы судебной охраны по образцовому делу

Антон Чернушенко снова не смог уволиться в отставку

Высший совет правосудия оставил заявление бывшего председателя столичной апелляции без рассмотрения.

Требование о снесении объекта самовольного строительства и об отмене регистрации права собственности могут рассматриваться в админсудопроизводстве как основное и производное исковое требование: позиция ВС

Вопрос юрисдикции админсуда при обращении прокурора с иском, который касается собственности, но одновременно содержит основные и производные исковые требования, - позиция Верховного Суда.

В Украине создадут Реестр лоббистов, – Кабмин решил ускорить процесс

Кабмин решил ускорить регулирование деятельности лоббистских организаций в Украине, изменив срок внесения соответствующего законопроекта с декабря 2023 года на сентябрь 2023 года.

  1. В Украине

Силовые разгоны мирных протестов в Херсоне: будут судить 14 российских военнослужащих

07:56, 21 сентября 2023
В ходе протестов были незаконно задержаны по меньшей мере 11 человек, из них выбивали сведения об украинских военных.
Силовые разгоны мирных протестов в Херсоне: будут судить 14 российских военнослужащих
Фото: Офис Генпрокурора
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 14 российских военнослужащих, жестоко разгонявших протесты в Херсоне во время временной оккупации. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Среди обвиняемых – пятеро представителей высшего и старшего офицерского состава армии рф. Это генерал-майоры, полковники и подполковник, а также девять подчиненных военнослужащих федеральной службы росгвардии.

Расследованием установлено, что весной 2022 года во время временной оккупации Херсонщины местное население устраивало на площади Свободы в областном центре мирные акции в поддержку Украины. Подобные демонстрации постоянно подавлялись оккупантами.

Руководил силовым разгоном протестующих один из обвиняемых – командир 50-й отдельной бригады оперативного назначения. По его указанию выполнялись боевые приказы по подавлению сопротивления херсонцев, применения к ним насилия и оружия.

Всего было незаконно задержано и заключено по меньшей мере 11 гражданских лиц. В местах несвободы их подвергали пыткам, выбивая сведения о движении сопротивления, военных Вооруженных Сил Украины, а также склоняли к сотрудничеству.

Все обвиняемые объявлены в розыск. Установление других причастных лиц продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео