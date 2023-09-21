Силовые разгоны мирных протестов в Херсоне: будут судить 14 российских военнослужащих

В ходе протестов были незаконно задержаны по меньшей мере 11 человек, из них выбивали сведения об украинских военных.

Фото: Офис Генпрокурора

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 14 российских военнослужащих, жестоко разгонявших протесты в Херсоне во время временной оккупации. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Среди обвиняемых – пятеро представителей высшего и старшего офицерского состава армии рф. Это генерал-майоры, полковники и подполковник, а также девять подчиненных военнослужащих федеральной службы росгвардии.

Расследованием установлено, что весной 2022 года во время временной оккупации Херсонщины местное население устраивало на площади Свободы в областном центре мирные акции в поддержку Украины. Подобные демонстрации постоянно подавлялись оккупантами.

Руководил силовым разгоном протестующих один из обвиняемых – командир 50-й отдельной бригады оперативного назначения. По его указанию выполнялись боевые приказы по подавлению сопротивления херсонцев, применения к ним насилия и оружия.

Всего было незаконно задержано и заключено по меньшей мере 11 гражданских лиц. В местах несвободы их подвергали пыткам, выбивая сведения о движении сопротивления, военных Вооруженных Сил Украины, а также склоняли к сотрудничеству.

Все обвиняемые объявлены в розыск. Установление других причастных лиц продолжается.

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