Постпред рф пытался сорвать выступление Зеленского в ООН, его потроллил премьер Албании

Глава Совбеза ООН жестко осадил Небензю за его попытку сорвать выступление Зеленского.

Постоянный представитель рф при ООН Василий Небензя поставил под сомнение порядок выступления Президента Украины Владимира Зеленского, пытаясь сорвать его выступление на заседании Совета безопасности 20 сентября.

Представитель страны-оккупанта возмутился тем, что Зеленский – Президент Украины, которая в этом году не входит в состав непостоянных членов Совета безопасности – будет выступать вторым после генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Премьер-министр Албании Эди Рама, который председательствует в Совбезе, сообщил ему, что порядок выступлений был ранее согласован и не вызвал возражений участников.

«Албанское председательство хочет заверить российских коллег, что это не спецоперация, а продолжение длительной и устоявшейся практики, которая полностью соответствует положениям ООН», – сказал Рама.

Небензя в ответ сказал: «Если сегодня вы ударите молотком (речь идет о молотке, которым председательствующее государство формально начинает заседание. – Ред.), тем самым реализуя свое решение, албанское президентство будет запятнано».

На это Рама ответил: «Остановите войну, и Зеленский не будет выступать».

Ранее сообщалось, что Зеленский во время выступления в Нью-Йорке назвал ООН недееспособной организацией.

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