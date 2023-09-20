Алиев заявил о восстановлении суверенитета Азербайджана после операции в Нагорном Карабахе

По словам президент Азербайджана, за сутки были выполнили все поставленные задачи.

Фото: aa.com.tr

В среду, 20 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что после «антитеррористических мероприятий» в непризнанном Нагорном Карабахе страна восстановила свой суверенитет, передает АЗЕРТАДЖ.

По словам Алиева, «антитеррористические мероприятия» Азербайджана в Карабахе за сутки выполнили все поставленные задачи, а военные страны «за короткое время на всех направлениях добились значительных военных успехов».

«Была полностью уничтожена значительная часть армии, которая была незаконно размещена армянским государством на азербайджанских территориях и до сих пор не была выведена, несмотря на обязательства Армении. Была уничтожена и выведена из строя военная техника», – добавил Алиев.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе.

Также известно, что Азербайджан требовал от Армении вывода войск из Нагорного Карабаха.

В Ереване люди вышли на протест. Толпа начала штурмовать здание правительства. Причиной этого является недовольство реакцией властей на обострение конфликта с Азербайджаном.

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