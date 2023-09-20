Алієв заявив про відновлення суверенітету Азербайджану після операції в Нагірному Карабасі

За словами президента Азербайджану, за добу виконали всі поставлені завдання.

Фото: aa.com.tr

У середу, 20 вересня, президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив, що після «антитерористичних заходів» у невизнаному Нагірному Карабаху країна відновила свій суверенітет, передає АЗЕРТАДЖ.

За словами Алієва, «антитерористичні заходи» Азербайджану в Карабаху за добу виконали всі поставлені завдання, а військові країни «за короткий час на всіх напрямках домоглися значних воєнних успіхів».

«Було повністю знищено значну частину армії, яка була незаконно розміщена вірменською державою на азербайджанських територіях і досі не була виведена, незважаючи на зобов'язання Вірменії. Була знищена й виведена з ладу військова техніка», – додав Алієв.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан почав "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабасі.

Азербайджан вимагав від Вірменії виведення військ з Нагорного Карабаху.

У Єревані люди вийшли на протест. Натовп почав штурмувати будівлю уряду. Причиною цього є невдоволення реакцією влади на загострення конфлікту з Азербайджаном.

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