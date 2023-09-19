Азербайджан заявив про початок бойових дій на території Карабаху, відео

Міноборони Азербайджану заявило про початок «локальних антитерористичних заходів» у Карабаху.

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Міноборони Азербайджану заявило про початок «локальних антитерористичних заходів» на території Карабаху. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що бойові дії почали нібито для «відновлення конституційного устрою».

«Із застосуванням високоточної зброї знищуються прифронтові та глибинні позиції і довготривалі вогневі точки, а також бойові машини і військові об'єкти ЗС Вірменії», - йдеться в заяві.

Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових. Наразі у Степанакерті лунає повітряна тривога.

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