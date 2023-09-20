Коли виникає право податкової застави: розʼяснення ДПС

Право податкової застави виникає у разі несплати у встановлені строки суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної у декларації, – з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку.

Державна податкова служба роз’яснила, коли виникає право податкової застави.

Так, право податкової застави виникає:

у разі несплати у строки, встановлені Податковим кодексом України, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, – з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку;

у разі несплати у строки, встановлені ПКУ, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної контролюючим органом, – з дня виникнення податкового боргу;

у випадку, визначеному в п. 100.11 ст. 100 ПКУ, – з дня укладання договору про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань.

Право податкової застави не застосовується, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує ста вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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