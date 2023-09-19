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  1. В Україні

В Україні оновили програмне забезпечення Автоматизованої системи виконавчого провадження

15:06, 19 вересня 2023
ДП «Національні інформаційні системи» оновило програмне забезпечення Автоматизованої системи виконавчого провадження.
В Україні оновили програмне забезпечення Автоматизованої системи виконавчого провадження
Джерело фото: lg.zt.court.gov.ua
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Державне підприємство «Національні інформаційні системи» України здійснило оновлення програмного забезпечення Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) з метою покращення її функціоналу та забезпечення зручності користувачів, – повідомляє Міністерство юстиції України.

Оновлення АСВП включає наступні важливі зміни та покращення:

Оновлення інформаційного обміну з Пенсійним фондом України: Виконавці тепер отримуватимуть докладну інформацію про фізичних осіб-боржників, які отримують пенсії, їх розмір, найменування органу Пенсійного фонду та інші дані. Це спростить виконавчий процес та забезпечить точність даних.

Розширення переліку підстав для прийняття виконавчої дії "Закінчення виконавчого провадження": Зміни у визначенні підстав дозволять зрозуміти, коли можна завершити виконавчий процес.

Можливість визначення поточного рахунку фізичної особи-боржника для видаткових операцій: Ця функція дозволить встановити рахунок боржника для здійснення видаткових операцій, спрощуючи процес обслуговування.

Нова виконавча дія «Припинення дії постанови про визначення поточного рахунку фізичної особи-боржника у банку»: Ця нова дія дозволить припинити дію постанови про визначення рахунку фізичної особи-боржника у банку та супроводжувати відповідний процес.

Інші покращення та виправлення помилок: В рамках оновлення внесено ряд інших змін та виправлень, включаючи виправлення помилок у роботі АСВП.

Оновлення також включає модифікації функціоналу прикладного програмного інтерфейсу АСВП, що дозволяє здійснювати інформаційний обмін з надавачами платіжних послуг.

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