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  1. В Украине

В Украине обновили программное обеспечение Автоматизированной системы исполнительного производства

15:06, 19 сентября 2023
ГП «Национальные информационные системы» обновило программное обеспечение Автоматизированной системы исполнительного производства.
В Украине обновили программное обеспечение Автоматизированной системы исполнительного производства
Источник фото: lg.zt.court.gov.ua
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Государственное предприятие «Национальные информационные системы» Украины осуществило обновление программного обеспечения Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) с целью улучшения ее функционала и обеспечения удобства пользователей, – сообщает Министерство юстиции Украины.

Обновление АСИП включает следующие важные изменения и улучшения:

Обновление информационного обмена с Пенсионным фондом Украины: Исполнители теперь будут получать подробную информацию о физических лицах-должниках, которые получают пенсии, их размер, наименование органа Пенсионного фонда и другие данные. Это упростит исполнительный процесс и обеспечит точность данных.

Расширение перечня оснований для принятия исполнительного действия «Окончание исполнительного производства»: Изменения в определении оснований позволят понять, когда можно завершить исполнительный процесс.

Возможность определения текущего счета физического лица-должника для расходных операций: Эта функция позволит установить счет должника для осуществления расходных операций, упрощая процесс обслуживания.

Новое исполнительное действие «Прекращение действия постановления об определении текущего счета физического лица-должника в банке»: Это новое действие позволит прекратить действие постановления об определении счета физического лица-должника в банке и сопровождать соответствующий процесс.

Другие улучшения и исправления ошибок: В рамках обновления внесен ряд других изменений и исправлений, включая исправление ошибок в работе АСВП.

Обновление также включает модификации функционала прикладного программного интерфейса АСВП, что позволяет осуществлять информационный обмен с поставщиками платежных услуг.

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