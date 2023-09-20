Когда возникает право налогового залога: разъяснение ГНС

Право налогового залога возникает в случае неуплаты в установленные сроки суммы денежного обязательства, самостоятельно определенной в декларации, – со дня, следующего за последним днем указанного срока.

Государственная налоговая служба разъяснила, когда возникает право налогового залога.

Так, право налогового залога возникает:

в случае неуплаты в сроки, установленные Налоговым кодексом Украины, суммы денежного обязательства, самостоятельно определенной налогоплательщиком в налоговой декларации, – со дня, следующего за последним днем указанного срока;

в случае неуплаты в сроки, установленные НКУ, суммы денежного обязательства, самостоятельно определенной контролирующим органом, – со дня возникновения налогового долга;

в случае, определенном в п. 100.11 ст. 100 НКУ – со дня заключения договора о рассрочке, отсрочке денежных обязательств.

Право налогового залога не применяется, если общая сумма налогового долга налогоплательщика не превышает ста восьмидесяти тысяч рублей.

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