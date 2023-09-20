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В Украине одного предпринимателя могут проверять и наказывать 80 контролирующих структур, инфографика

80 контролирующих структур проверяют одного предпринимателя.

С 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты: не спровоцирует ли нечеткость законодателя хаос

Закон об обязательной регистрации электронных кабинетов предусматривает, что с 18 октября 2023 года суды должны будут на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства идентифицировать форму собственности юридического лица и соответственно проверять факт регистрации им электронного кабинета.

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Лица, назначенные на должности в период действия военного положения, для обеспечения проведения специальной проверки должны подать ряд документов, в том числе декларацию.

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  1. В Украине

МКИП инициирует масштабный демонтаж памятников Пушкину, Щорсу и другим российским деятелям

20:26, 20 сентября 2023
Планируется демонтировать также могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке, монитор «Железняков», памятник экипажу бронепоезда «Таращанец».
МКИП инициирует масштабный демонтаж памятников Пушкину, Щорсу и другим российским деятелям
Фото: lb.ua
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Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что инициирует изъятие памятников Пушкину, Щорсу и другим российским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

«Это позволит ускорить очищение публичного пространства от маркеров коммунистического тоталитарного режима и российской имперской политики. Следующий шаг – за органами местного самоуправления. Именно они должны принять окончательное решение о демонтаже и перемещении объектов», – сказал и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Предлагается изъять из реестра: памятник Пушкину на Берестейском проспекте, памятник Щорсу на бульваре Т. Шевченко, могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке, монитор «Железняков» по ул. Электриков, памятник экипажу бронепоезда «Таращанец» в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Киеве.

Кроме того, памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, «Украина – освободителям» в Ужгороде, Мемориальный комплекс «Борцам революции» в Луганске.

Этот проект постановления Кабинета Министров Украины после согласований другими органами власти будет внесен на рассмотрение Правительства. В документе учли требования Закона Украины «Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

Ранее сообщалось, что в Киеве убрали российскую символику с обелиска «Город-герой Киев».

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