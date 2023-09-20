В Киеве двое пьяных мужчин на глазах у полиции угнали автомобиль с места ДТП, фото

Правоохранители задержали злоумышленников в нескольких кварталах от места похищения.

В Киеве на улице Большой Васильковской произошло ДТП - дорогу не поделили транспортные средства Volkswagen Caddy и Skoda Fabia. Последний стоял на некотором расстоянии от места ДТП, потому что не смог остановиться сразу после аварии, и его узнали неизвестные.

Как сообщила патрульная полиция Киева, во время общения с участниками происшествия правоохранители услышали, как в автомобиль Skoda внезапно завелся и начал движение, однако водитель находился рядом с инспекторами. Полицейские бросились догонять беглеца и остановили его через несколько кварталов.

«В салоне находились двое неизвестных с признаками алкогольного опьянения. А владелец автомобиля сообщил, что видит этих лиц впервые», - говорится в сообщении.

Патрульные задержали обоих мужчин и составили на находящегося за рулем гражданина протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра) и постановление по ч. 1 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов) КУоАП.

Кроме того, полицейские обнаружили признаки опьянения и у владельца автомобиля Skoda. Относительно последнего стражи порядка также составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП.

В итоге за совершение ДТП протокол по ст. 124 КУоАП получил водитель Volkswagen. А последующим выяснением обстоятельств происшествия и предоставлением правовой квалификации действиям задержанных будут заниматься следователи.

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