У Києві двоє п’яних чоловіків на очах у поліції викрали автівку з місця ДТП, фото

Правоохоронці затримали зловмисників за декілька кварталів від місця викрадення.

У Києві на вулиці Великій Васильківській сталася ДТП - дорогу не поділили транспортні засоби Volkswagen Caddy та Skoda Fabia. Останній стояв на деякій відстані від місця ДТП, оскільки не зміг зупинитися одразу після аварії, і його викрали невідомі.

Як повідомила патрульна поліція Києва, під час спілкування з учасниками події правоохоронці почули як в автомобіль Skoda раптово завівся та розпочав рух, однак водій перебував поряд з інспекторами. Поліцейські кинулися наздоганяти авто-утікач та зупинили його за декілька кварталів.

«В салоні перебували двоє невідомих з ознаками алкогольного сп'яніння. А власник автівки повідомив, що бачить цих осіб вперше», - сказано у повідомленні.

Патрульні затримали обох чоловіків та склали на громадянина, що перебував за кермом, протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння або відмова від проходження огляду) і постанову за ч. 1 ст .126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

Крім того, поліцейські виявили ознаки сп'яніння й у власника автомобіля Skoda. Щодо останнього охоронці порядку також склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

У підсумку, за скоєння ДТП протокол за ст. 124 КУпАП отримав водій Volkswagen. А подальшим з'ясуванням обставин події та наданням правової кваліфікації діям затриманих осіб займатимуться слідчі.

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