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В Україні одного підприємця можуть перевіряти і карати 80 контролюючих структур, інфографіка

80 контролюючих структур перевіряють одного підприємця

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

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Об’єкти, що перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, треба буде декларувати по-новому.

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  1. В Україні

У Києві двоє п’яних чоловіків на очах у поліції викрали автівку з місця ДТП, фото

20:08, 20 вересня 2023
Правоохоронці затримали зловмисників за декілька кварталів від місця викрадення.
У Києві двоє п’яних чоловіків на очах у поліції викрали автівку з місця ДТП, фото
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У Києві на вулиці Великій Васильківській сталася ДТП - дорогу не поділили транспортні засоби Volkswagen Caddy та Skoda Fabia. Останній стояв на деякій відстані від місця ДТП, оскільки не зміг зупинитися одразу після аварії, і його викрали невідомі.

Як повідомила патрульна поліція Києва, під час спілкування з учасниками події правоохоронці почули як в автомобіль Skoda раптово завівся та розпочав рух, однак водій перебував поряд з інспекторами. Поліцейські кинулися наздоганяти авто-утікач та зупинили його за декілька кварталів.

«В салоні перебували двоє невідомих з ознаками алкогольного сп'яніння. А власник автівки повідомив, що бачить цих осіб вперше», - сказано у повідомленні.

Патрульні затримали обох чоловіків та склали на громадянина, що перебував за кермом, протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння або відмова від проходження огляду) і постанову за ч. 1 ст .126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

Крім того, поліцейські виявили ознаки сп'яніння й у власника автомобіля Skoda. Щодо останнього охоронці порядку також склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

У підсумку, за скоєння ДТП протокол за ст. 124 КУпАП отримав водій Volkswagen. А подальшим з'ясуванням обставин події та наданням правової кваліфікації діям затриманих осіб займатимуться слідчі.

Раніше ми писали, що на Київщині чоловік, видаючи себе за військового, пограбував магазин.

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