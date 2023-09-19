Азербайджан заявил о начале боевых действий на территории Карабаха, видео

Минобороны Азербайджана заявило о начале «локальных антитеррористических мер» в Карабахе.

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Минобороны Азербайджана заявило о начале «локальных антитеррористических мер» на территории Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что боевые действия начались якобы для «возобновления конституционного устройства».

«С применением высокоточного оружия уничтожаются прифронтовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки, а также боевые машины и военные объекты ВС Армении», - говорится в заявлении.

Формальным поводом стал подрыв грузовика, в котором обвинили армянских военных. В Степанакерте звучит воздушная тревога.

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