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Обязанность подачи декларации предлагают распространить на советников Офиса Президента и советников министров

Предлагается распространить действие Закона о предотвращении коррупции на штатных и внештатных помощников, советников Президента, Премьер-министра, других членов Правительства, советников Офиса Президента Украины, помощников, советников Руководителя Офиса Президента Украины и его заместителей/

Елена Зеленская на сессии Генассамблеи ООН рассказала, как в Украине преодолевают проблемы с оплатой труда женщин

Елена Зеленская рассказала, что Кабмин утвердил Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда в Украине до 2030 года.

Для руководителей государственных предприятий и учреждений отменят обязанность подачи деклараций, – НАПК обратилось с письмом к Зеленскому

В случае принятия закона об электронном декларировании в том виде, который одобрил Комитет Анастасии Радиной, руководители государственных предприятий, учреждений и организаций смогут чувствовать себя свободно.

Съезд представителей юридических вузов перенесен на 16 ноября

Этический совет не успел провести собеседования с кандидатами на должность члена ВСП по квоте ученых-правоведов.

Осужденные будут крутить педали на велотренажере, генерировать электроэнергию и уменьшать себе срок заключения, – в «Слуге народа» внесли законопроект

Народный депутат от «Слуги народа» предлагает заключенным крутить педали и уменьшать себе таким образом срок.

  1. В мире

Азербайджан заявил о начале боевых действий на территории Карабаха, видео

12:48, 19 сентября 2023
Минобороны Азербайджана заявило о начале «локальных антитеррористических мер» в Карабахе.
Азербайджан заявил о начале боевых действий на территории Карабаха, видео
Иллюстративное фото
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Минобороны Азербайджана заявило о начале «локальных антитеррористических мер» на территории Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что боевые действия начались якобы для «возобновления конституционного устройства».

«С применением высокоточного оружия уничтожаются прифронтовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки, а также боевые машины и военные объекты ВС Армении», - говорится в заявлении.

Формальным поводом стал подрыв грузовика, в котором обвинили армянских военных. В Степанакерте звучит воздушная тревога.

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