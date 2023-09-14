Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Усі наявні ресурси місцевої та центральної влади у 2024 році максимально будуть спрямуватися на військові потреби, – Роксолана Підласа

Новий держбюджет передбачатиме, що усі наявні ресурси місцевої та центральної влади у 2024 році максимально будуть спрямуватися на військові потреби.

Верховна Рада спростить порядок встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок

Втім, як зазначає ГНЕУ, прийняття законопроекту в такій редакції збільшує корупційні ризики, оскільки він не містить чітких та однозначних критеріїв, на підставі яких цільове призначення земельних ділянок може бути змінено.

Підставою для відступу від попередньої правової позиції є очевидна неправильність попереднього висновку – Велика Палата ВС

У Великій Палаті Верховного Суду пояснили, чому відбуваються відступи від попередніх правових позицій.

Пентагон надіслав в Україну спеціального представника та команду для нагляду за використанням допомоги США

За словами генерального інспектора Міністерства оборони США, високопоставлений представник США почав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу, який базуватиметься в посольстві США в Києві і контролюватиме допомогу США.

Перехід на нові підходи оплати праці держслужбовців покращить ситуацію в апаратах судів, – Олександр Корнієнко

Покращення інституційної спроможності судової системи залежить і від належної оплати праці в апаратах судів, – перший віце-спікер Олександр Корнієнко.

  1. В Україні

У ТЦК нагадали роботодавцям правила взяття на роботу військовозобовʼязаних

12:43, 14 вересня 2023
ТЦК звернулись до роботодаців через військовозобовʼязаних та нагадали правила прийому на роботу.
У ТЦК нагадали роботодавцям правила взяття на роботу військовозобовʼязаних
Джерело фото: dev.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Приймання на роботу призовників, військовозобов'язаних або ж резервістів здійснюється тільки у разі їх перебування на військовому обліку у районних ТЦК та СП, – повідомляє пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП.

Зазначається, що роботодавці зобов'язані перевіряти наявність військово-облікових документів у чоловіків віком від 18 до 60 років. Військовозобов'язані повинні мати при собі військові квитки або тимчасові посвідчення, в той час як призовники мають посвідчення про приписку до призовних дільниць.

Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств і закладів освіти, незалежно від форми власності, також повинні дотримуватися законодавчих норм щодо ведення військового обліку.

за порушення законодавства, особливо в сфері оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації, зокрема стосовно ведення військового обліку, громадяни несуть відповідальність відповідно до закону.

Нагадаємо, адвокатам можуть надати право на відстрочку від призову.

Раніше ми писали, чи будуть розширювати перелік спеціальностей жінок для постановки на військовий облік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Іванов
    Олексій Іванов
    суддя Центрального апеляційного господарського суду