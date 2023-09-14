У ТЦК нагадали роботодавцям правила взяття на роботу військовозобовʼязаних

ТЦК звернулись до роботодаців через військовозобовʼязаних та нагадали правила прийому на роботу.

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Приймання на роботу призовників, військовозобов'язаних або ж резервістів здійснюється тільки у разі їх перебування на військовому обліку у районних ТЦК та СП, – повідомляє пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП.

Зазначається, що роботодавці зобов'язані перевіряти наявність військово-облікових документів у чоловіків віком від 18 до 60 років. Військовозобов'язані повинні мати при собі військові квитки або тимчасові посвідчення, в той час як призовники мають посвідчення про приписку до призовних дільниць.

Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств і закладів освіти, незалежно від форми власності, також повинні дотримуватися законодавчих норм щодо ведення військового обліку.

за порушення законодавства, особливо в сфері оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації, зокрема стосовно ведення військового обліку, громадяни несуть відповідальність відповідно до закону.

Нагадаємо, адвокатам можуть надати право на відстрочку від призову.

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