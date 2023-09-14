В ТЦК напомнили работодателям правила взятия на работу военнообязанных

ТЦК обратились к работодателям из-за военнообязанных и напомнили правила приема на работу.

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Прием на работу призывников, военнообязанных или резервистов осуществляется только в случае их пребывания на воинском учете в районных ТЦК и СП, – сообщает пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП.

Отмечается, что работодатели обязаны проверять наличие военно-учетных документов у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Военнообязанные должны иметь при себе военные билеты или временные удостоверения, в то время как призывники имеют удостоверение о приписке к призывным участкам.

Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, организаций, предприятий и учебных заведений, независимо от формы собственности, также должны придерживаться законодательных норм по ведению воинского учета.

за нарушение законодательства, особенно в сфере обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации, в частности относительно ведения воинского учета, граждане несут ответственность в соответствии с законом.

Напомним, адвокатам могут предоставить право на отсрочку от призыва.

Ранее мы писали, будут ли расширять перечень специальностей женщин для постановки на воинский учет.

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