Верховная Рада упростит порядок установления и изменения целевого назначения земельных участков

Однако, как отмечает ГНЭУ, принятие законопроекта в такой редакции увеличивает коррупционные риски, поскольку он не содержит четких и однозначных критериев, на основании которых целевое назначение земельных участков может быть изменено.

Парламент готовится принять закон об упрощении изменения целевого назначения земельных участков. Соответствующий законопроект №9627 13 сентября на своем заседании рекомендовал одобрить за основу Комитет по аграрной и земельной политике.

Так, в Земельном кодексе предлагается установить, что допускается установление и изменение целевого назначения земельных участков на территориях за пределами населенных пунктов в случае, если в отношении таких территорий отсутствует утвержденная градостроительная документация на местном уровне, для размещения таких объектов согласно классификатору:

зданий промышленных и складов;

зданий сельскохозяйственного назначения, лесоводства и рыбного хозяйства;

трубопроводов, коммуникаций и линий электропередачи (кроме магистральных и магистральных газопроводов);

комплексных промышленных сооружений (кроме предприятий и сооружений предприятий по обогащению и переработке ядерных материалов);

сооружений и печей для сжигания отходов;

электростанций атомных.

Смена целевого назначения земельных участков в таких случаях осуществляется:

по решению собственника земельного участка путем подачи им заявления о внесении сведений об измененном целевом назначении земельного участка в Государственный земельный кадастр;

без разработки документации по землеустройству;

без соблюдения требований абзаца первого части третьего, абзаца второго части пятой статьи 20 Земельного кодекса;

на основании мотивированного заключения органа градостроительства и архитектуры о соблюдении ограничений в использовании земель, являющихся особым видом градостроительных условий и ограничений.

Кроме изменений в ЗК, соответствующие изменения также предлагается установить на период действия правового режима военного положения и в течение пяти лет со дня его прекращения или отмены в Украине или в отдельной местности.

Вместе с тем, как подчеркнуло Главное научно-экспертное управление в своем заключении, проведенный анализ положений проекта свидетельствует о том, что он содержит коррупционные риски.

«Следует отметить, что в проекте речь идет об установлении и изменении целевого назначения земельных участков, отнесенных к любой категории земель, кроме земель, отнесенных к категориям природно-заповедного фонда и другого природоохранного назначения, земель историко-культурного назначения, земель водного фонда , рекреационного, лесохозяйственного назначения».

Таким образом, предложенный упрощенный порядок установления и изменения целевого назначения будет касаться, в частности, земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения; земель оздоровительного назначения; земель индустрии, транспорта, электронных коммуникаций, энергетики, обороны и другого назначения.

В части возможности упрощенного изменения категории земель сельскохозяйственного назначения предложенное проектом положение не совсем согласуется с одним из «основных направлений внешнеполитической и внутриполитической деятельности государства для обеспечения его национальных интересов и безопасности».

В проекте также не предусмотрено исключение из категории земель сельскохозяйственного назначения, целевое назначение которых не может быть изменено, не подлежащих застройке, например «особенно ценных земель», к которым в составе земель сельскохозяйственного назначения относятся: черноземы неэродованные несолонцоватые на лесных породах; лугово-черноземные незасоленные несолонцеватые суглинистые почвы, дерновые глубокие почвы Закарпатья и т.д., что может привести к потере этими землями указанных характеристик.

Однако изменениями к абз. 3 ч. 9 ст. 20 ЗКУ определяется, что «в случае размещения объектов промышленности, энергетики на землях, определенных пунктом «а» части первой статьи 150 настоящего Кодекса» допускается изменение целевого назначения особо ценных земель и земельных лесных участков с целью их использования для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства.

Аналогичные замечания относятся к предложенному проекту в новом пп. "г" пп. 11 п. 27 раздела Х «Переходные положения» ЗКУ упрощению порядка изменения целевого назначения земельных участков, отнесенных, например, к землям оздоровительного назначения.

Предложенное проектом упрощение не согласуется с нормами, определяющими правовой режим особой охраны в отношении указанных земель», - указали в ГНЭУ.

Одновременно там обратили внимание, что в проекте не определены какие-либо ограничения по размеру земельных участков, отнесенных к категориям земель, по которым допускается изменение их целевого назначения.

«На практике реализация предложенных в проекте новелл об упрощении изменения целевого назначения земельных участков может повлечь за собой их неконтролируемую застройку «зданиями промышленными и складами; зданиями сельскохозяйственного о назначении, лесоводстве и рыбном хозяйстве; трубопроводами, коммуникациями и линиями электропередачи (кроме магистральных и магистральных газопроводов); комплексными промышленными сооружениями (кроме предприятий и сооружений предприятий по обогащению и переработке ядерных материалов; сооружениям и печям для сжигания отходов; электростанций атомных)», особенно вокруг крупных городов, ситуация с застройкой которых и так критическая на сегодняшний день.

Кроме того, введение такого подхода увеличивает коррупционные риски в этой сфере, поскольку четкие и однозначные критерии, на основании которых целевое назначение земельных участков может быть изменено с одной категории на другую, в проекте не определено», - указали эксперты ГНЭУ.

Автор: Наталья Мамченко

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