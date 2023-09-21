Джордж Мартін та інші письменники подали до суду на творця ChatGPT за порушення авторських прав

Група американських письменників подали до суду на OpenAI через «творчість» ChatGPT.

Гільдія авторів та 17 відомих письменників, серед яких Джонатан Франзен, Джон Гришем, Джордж Мартін та Джоді Піколт, вирішили подати позов до суду Південного округу Нью-Йорка на творця ChatGPT за порушення авторських прав, передає Theverge.com.

У документі сказано, що OpenAI «копіювала роботи позивачів оптом, без дозволу та розгляду» та використовувала захищені авторським правом матеріали для навчання великих мовних моделей. «Заробіток авторів залежить від творів, які вони творять. Але великі мовні моделі Відповідача ставлять під загрозу здатність письменників-фантастів заробляти на життя, оскільки дозволяють будь-кому створювати – автоматично та безкоштовно (або дуже дешево) – текст, за створення якого інакше він заплатив би письменникам», - сказано в позові.

Автори додали, що використання ШІ OpenAI для написання книг може призвести до створення похідних робіт, «які базуються на їхніх книгах, імітують, узагальнюють чи перефразують».

Компанія OpenAI, йдеться в позові, могла б навчити свою велику мовну модель на творах, які перебувають у суспільному надбанні, замість використання матеріалів, захищених авторським правом, без сплати ліцензійного збору.

Раніше ми писали, що Meta розробляє конкурента для ChatGPT.

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