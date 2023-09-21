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В який строк юридичні особи приватної форми власності повинні обов’язково зареєструватися в Електронному суді

ГПК, ЦПК та КАСУ передбачають різні кінцеві терміни для обов’язкової реєстрації електронних кабінетів юридичними особами приватного права – без такої реєстрації суди не прийматимуть позовні заяви до розгляду.

В Україні повернуть кримінальну відповідальність за контрабанду товарів

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80 контролюючих структур перевіряють одного підприємця

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

  1. В Україні

Росіяни атакували Київ ракетами: влада столиці повідомила про наслідки та показала фото

08:13, 21 вересня 2023
У Дарницькому районі загарбники пошкодили газову трубу, а у Святошинському районі були перебої з електрикою.
Росіяни атакували Київ ракетами: влада столиці повідомила про наслідки та показала фото
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У ніч на 21 вересня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Україні. У Києві зафіксовано падіння уламків від збиття ворожих ракет у чотирьох районах.

«Внаслідок збиття ворожих ракет, сталося падіння уламків в Голосіївському, Дарницькому,  Шевченківському та Деснянському районах. В Шевченківському р-ні є пошкодили газової труби, попередньо без загоряння. В Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. Є загорання, працюють екстрені служби. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється!», - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Мер столиці Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі заявив, що у Дарницькому районі наразі 7 постраждалих. Трьох з них, серед яких 9-річна дівчинка, госпіталізували. Решта отримали допомогу на місці.

Він додав, що у Святошинському районі, де були перебої з електрикою внаслідок атаки, енергетики відновили електропостачання.

Наразі у Дарницькому районі рятувальники гасять пожежу на СТО. Там палають 2 автівки, а у двоповерховому будинку поруч вибито вікна. Також постраждав заклад профтехосвіти. Серед учнів ніхто не постраждав - вони були в укритті.

«Чергова ракетна атака ворога по Києву. Попередньо з приблизно 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС  випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей», - додав пізніше Попко.

За його словами, столиця вже перетнула позначу в 1000 годин тривог з початку повномасштабного вторгнення - це приблизно півтора місяці безперервної тривоги!

Раніше ми писали про наслідки атаки на Одещину: росія влучила у зерносховище.

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