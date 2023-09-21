Залужный сообщил, сколько ракет над Украиной сбили силы ПВО

Враг совершил пуски 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что 21 сентября российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Всего зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса. Об этом он написал на своем Телеграм-канале.

По его словам, враг производил пуски ракет в несколько волн.

«В воздушное пространство Украины они входили по разным направлениям, постоянно меняя курс по маршруту.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожили 36 крылатых ракет.

К отражению удара применены зенитные ракетные войска, истребительная авиация Воздушных Сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства», - сообщил он.

Также Залужный добавил, что в 6.00 утра противник нанес удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали Киев ракетами: власть столицы сообщила о последствиях и показала фото.

Кроме того, враг ударил ракетами по городам Украины: атакованы Харьков, Черкассы, Ровно и Львовщина.

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