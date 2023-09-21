Восстановление е-декларирования: НАПК указало на риски, которые все еще есть в положениях принятого документа

НАПК призвало нардепов принять изменения, которые позволят усовершенствовать антикоррупционные механизмы относительно восстановления е-декларирования.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон о возобновлении декларирования и открытии деклараций должностных лиц.

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что приветствует принятие Закона о возобновлении электронного декларирования и призывает нардепов инициировать изменения. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В НАПК заявили, что готовы к возобновлению декларирования и обеспечит открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций не позднее 60 дней со дня вступления в силу Закона с учетом безопасностных предохранителей.

В то же время, Национальное агентство обращает внимание на те риски, которые все еще остаются в положениях принятого документа. Для их устранения Национальное агентство предложило изменения в Закон «О предотвращении коррупции», которые позволят усовершенствовать антикоррупционные механизмы и обеспечить правовую определенность законодательных норм.

«Обращаемся к народным депутатам с призывом использовать свое право законодательной инициативы и представить соответствующие изменения в указанный Закон. Именно инициативность законодателей сократит время на урегулирование этих рисков, поскольку представление таких изменений от НАПК, по регламенту согласительных процедур Кабинета Министров, может занять несколько месяцев», - заявили в НАПК.

Риски, содержащиеся в положениях документа:

Количество декларантов уменьшится ориентировочно на 50 000 человек (до 750 000). Изменения в ст. 1 Закона Украины «О предотвращении коррупции» и определения термина «должностное лицо юридического лица публичного права» не учитывает лиц, занимающих должности руководителей структурных, в том числе обособленных подразделений юридических лиц публичного права, их заместителей. На них вообще не будет распространяться действие Закона Украины «О предотвращении коррупции». В то же время, в деятельности таких лиц существует широкий спектр коррупционных рисков. Именно руководители разных уровней государственных предприятий и учреждений являются объектами постоянных громких расследований НАБУ. Закон, кроме обязанности открыть декларации, определяет еще и возможность изъятия декларации из публичного доступа. Так, НАПК будет иметь возможность изымать из открытого доступа декларации на основании письменного представления руководителя (заместителя руководителя) государственного органа, в котором проходит службу или работает декларант. В Законе правом вносить такое представление наделены исключительно руководители (заместители руководителей) государственных органов, чем фактически ограничена возможность руководителей органов местного самоуправления, других юридических лиц публичного права (учреждений, учреждений, организаций) подавать в НАПК списки лиц, декларации которых не подлежат обнародованию во время войны. При этом вообще не урегулирован вопрос изъятия деклараций лиц, у которых отсутствуют руководители, уволенных работников, а также возможность удаления декларации по инициативе самого декларанта, отвечающего определенным Законом признакам. Такой подход дискриминирует декларантов и может подвергать их и их семьи опасности.

3.Не упрощение, а, напротив, усложнение для декларанта процесса декларирования. Ряд предложенных изменений доставляют дополнительные трудности при заполнении декларации и понимании всех аспектов. Это касается, например, изменений, исключающих необходимость декларировать номера счетов, но фактически оставлена необходимость декларировать лиц, имеющих право распоряжаться счетами и лиц, открывших счета на имя декларанта.

Ранее сообщалось, что закон об электронном декларировании упростит жизнь исполняющим обязанности руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, - НАПК

Также ми писали, что Верховная Рада изменила подход к декларированию объектов, находящихся во владении или пользовании декларанта или членов его семьи.

Кроме того, Верховная Рада вернула специальные проверки должностных лиц.

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