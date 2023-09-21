Польша больше не передает оружие Украине – Моравецкий

Премьер Польши объяснил, почему Варшава сейчас не передает Украине свое оружие.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна перестала предоставлять военную помощь Украине для отражения полномасштабного вторжения рф и назвал причину такого решения. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

По его словам, Польша понимает ситуацию, в которой находится Украина, дающая отпор российской широкомасштабной военной агрессии.

При этом Варшава также заявляет, что правительство страны также модернизует польские Вооруженные силы.

«Украина защищается от жестокого нападения России, и я понимаю эту ситуацию, но, как я уже сказал, мы защитим нашу страну. Мы больше не передаем оружие в Украину, потому что сейчас вооружаем Польшу», - написал Моравецкий.

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Напомним, что в Польше угрожают расширить список продуктов, запрещенных ввозить из Украины.

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