Польша больше не передает оружие Украине – Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна перестала предоставлять военную помощь Украине для отражения полномасштабного вторжения рф и назвал причину такого решения. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).
По его словам, Польша понимает ситуацию, в которой находится Украина, дающая отпор российской широкомасштабной военной агрессии.
При этом Варшава также заявляет, что правительство страны также модернизует польские Вооруженные силы.
«Украина защищается от жестокого нападения России, и я понимаю эту ситуацию, но, как я уже сказал, мы защитим нашу страну. Мы больше не передаем оружие в Украину, потому что сейчас вооружаем Польшу», - написал Моравецкий.
Ранее сообщалось, что в МИД призвали Польшу отбросить эмоции ради конструктива по вопросу зерна.
Напомним, что в Польше угрожают расширить список продуктов, запрещенных ввозить из Украины.
Польша планирует отменить льготы украинским беженцам.
В Польше допустили снижение поддержки Украины из-за зернового кризиса.
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