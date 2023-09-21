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З 1 жовтня держреєстратори зможуть вимагати доступу до приміщень юридичної особи, проведення огляду речей та документів для встановлення кінцевого бенефіціара

1 жовтня набере чинності Наказ Мінюсту, за яким державний реєстратор має право вимагати від фізичних та юридичних осіб надання пояснень, необхідних для встановлення кінцевого бенефіціарного власника, надання копій документів, доступу до приміщень юридичної особи, проведення огляду речей та документів за місцезнаходженням юридичної особи

В який строк юридичні особи приватної форми власності повинні обов’язково зареєструватися в Електронному суді

ГПК, ЦПК та КАСУ передбачають різні кінцеві терміни для обов’язкової реєстрації електронних кабінетів юридичними особами приватного права – без такої реєстрації суди не прийматимуть позовні заяви до розгляду.

В Україні повернуть кримінальну відповідальність за контрабанду товарів

Законопроект Володимира Зеленського, що лежав у Раді з квітня 2021 року стосовно криміналізації контрабанди товарів, можуть нарешті прийняти як закон

В Україні одного підприємця можуть перевіряти і карати 80 контролюючих структур, інфографіка

80 контролюючих структур перевіряють одного підприємця

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

  1. У світі

Польща більше не передає зброю Україні – Моравецький

09:21, 21 вересня 2023
Прем’єр Польщі пояснив, чому Варшава зараз не передає Україні свою зброю.
Польща більше не передає зброю Україні – Моравецький
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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна перестала надавати військову допомогу Україні для відбиття повномасштабного вторгнення росії і назвав причину такого рішення. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X (колишній Twitter).

За його словами, Польща розуміє ситуацію, в якій перебуває Україна, яка дає відсіч російській широкомасштабній військовій агресії.

При цьому Варшава заявляє, що уряд також модернізує польські Збройні сили.

«Україна захищається від жорстокого нападу росії, і я розумію цю ситуацію, але, як я вже сказав, ми захистимо нашу країну. Ми більше не передаємо зброю в Україну, бо зараз озброюємо Польщу», – написав Моравецький.

Раніше ми писали, що у МЗС закликали Польщу відкинути емоції заради конструктиву по питанню зерна.

Нагадаємо, що у Польщі погрожують розширити список продуктів, які заборонено ввозити з України. 

Також Польща планує скасувати пільги українським біженцям.

А ще Польщі допустили зниження підтримки України через зернову кризу.

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