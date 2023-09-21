Польща більше не передає зброю Україні – Моравецький

Прем’єр Польщі пояснив, чому Варшава зараз не передає Україні свою зброю.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна перестала надавати військову допомогу Україні для відбиття повномасштабного вторгнення росії і назвав причину такого рішення. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X (колишній Twitter).

За його словами, Польща розуміє ситуацію, в якій перебуває Україна, яка дає відсіч російській широкомасштабній військовій агресії.

При цьому Варшава заявляє, що уряд також модернізує польські Збройні сили.

«Україна захищається від жорстокого нападу росії, і я розумію цю ситуацію, але, як я вже сказав, ми захистимо нашу країну. Ми більше не передаємо зброю в Україну, бо зараз озброюємо Польщу», – написав Моравецький.

Раніше ми писали, що у МЗС закликали Польщу відкинути емоції заради конструктиву по питанню зерна.

Нагадаємо, що у Польщі погрожують розширити список продуктів, які заборонено ввозити з України.

Також Польща планує скасувати пільги українським біженцям.

А ще Польщі допустили зниження підтримки України через зернову кризу.

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