Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
З 1 жовтня держреєстратори зможуть вимагати доступу до приміщень юридичної особи, проведення огляду речей та документів для встановлення кінцевого бенефіціара

1 жовтня набере чинності Наказ Мінюсту, за яким державний реєстратор має право вимагати від фізичних та юридичних осіб надання пояснень, необхідних для встановлення кінцевого бенефіціарного власника, надання копій документів, доступу до приміщень юридичної особи, проведення огляду речей та документів за місцезнаходженням юридичної особи

В який строк юридичні особи приватної форми власності повинні обов’язково зареєструватися в Електронному суді

ГПК, ЦПК та КАСУ передбачають різні кінцеві терміни для обов’язкової реєстрації електронних кабінетів юридичними особами приватного права – без такої реєстрації суди не прийматимуть позовні заяви до розгляду.

В Україні повернуть кримінальну відповідальність за контрабанду товарів

Законопроект Володимира Зеленського, що лежав у Раді з квітня 2021 року стосовно криміналізації контрабанди товарів, можуть нарешті прийняти як закон

В Україні одного підприємця можуть перевіряти і карати 80 контролюючих структур, інфографіка

80 контролюючих структур перевіряють одного підприємця

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

  1. В Україні

На Київщині через нічну атаку пошкоджено лікарню та низку будинків: є постраждалий, фото

09:00, 21 вересня 2023
Через російську атаку 21 вересня пошкоджено приватні будинки мирних мешканців, господарчі споруди, авто і будівлю лікарні.
На Київщині через нічну атаку пошкоджено лікарню та низку будинків: є постраждалий, фото
Фото: ОГП
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Київській області впали уламки збитих ракет ворога. Внаслідок атаки російських окупантів була пошкоджена лікарня та деякі будинки.

Як повідомив Офіс генпрокурора, через російську атаку 21 вересня пошкоджено приватні будинки мирних мешканців, господарчі споруди, авто і будівлю лікарні. Також уламки ракет впали на територію підприємства, там спалахнула пожежа.

Внаслідок російського терору постраждав чоловік, він отримав осколкові поранення ніг.

Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: kv.npu.gov.ua

Раніше ми писали, що росіяни атакували Київ ракетами: влада столиці повідомила про наслідки та показала фото.

Крім того, ворог вдарив ракетами по містах України: атаковані Харків, Черкаси, Рівне та Львівщина.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області