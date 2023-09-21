На Київщині через нічну атаку пошкоджено лікарню та низку будинків: є постраждалий, фото

Через російську атаку 21 вересня пошкоджено приватні будинки мирних мешканців, господарчі споруди, авто і будівлю лікарні.

Фото: ОГП

У Київській області впали уламки збитих ракет ворога. Внаслідок атаки російських окупантів була пошкоджена лікарня та деякі будинки.

Як повідомив Офіс генпрокурора, через російську атаку 21 вересня пошкоджено приватні будинки мирних мешканців, господарчі споруди, авто і будівлю лікарні. Також уламки ракет впали на територію підприємства, там спалахнула пожежа.

Внаслідок російського терору постраждав чоловік, він отримав осколкові поранення ніг.

Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: kv.npu.gov.ua

Раніше ми писали, що росіяни атакували Київ ракетами: влада столиці повідомила про наслідки та показала фото.

Крім того, ворог вдарив ракетами по містах України: атаковані Харків, Черкаси, Рівне та Львівщина.

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