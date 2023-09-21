В Киевской области из-за ночной атаки повреждена больница и ряд домов: есть пострадавший, фото

Из-за российской атаки 21 сентября повреждены частные дома мирных жителей, хозяйственные постройки, авто и здание больницы.

Фото: ОГП

В Киевской области рухнули обломки сбитых ракет врага. В результате атаки российских оккупантов была повреждена больница и некоторые дома.

Как сообщил Офис Генпрокурора, из-за российской атаки 21 сентября повреждены частные дома мирных жителей, хозяйственные постройки, авто и здание больницы. Также обломки ракет упали на территорию предприятия, там разгорелся пожар.

В результате российского террора пострадал мужчина, он получил осколочные ранения ног.

Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: kv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что россияне атаковали Киев ракетами: власть столицы сообщила о последствиях и показала фото.

Кроме того, враг ударил ракетами по городам Украины: атакованы Харьков, Черкассы, Ровно и Львовщина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.