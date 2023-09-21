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С 1 октября госрегистраторы смогут потребовать доступа к помещениям юридического лица, проведения осмотра вещей и документов для установления конечного бенефициара

1 октября вступит в силу Приказ Минюста, согласно которому государственный регистратор имеет право требовать от физических и юридических лиц предоставления объяснений, необходимых для установления конечного бенефициарного владельца, предоставления копий документов, доступа к помещениям юридического лица, проведение осмотра вещей и документов по местонахождению юридического лица

В какой срок юридические лица частной формы собственности должны обязательно зарегистрироваться в Электронном суде

ХПК, ГПК и КАСУ предусматривают разные конечные сроки для обязательной регистрации электронных кабинетов юридическими лицами частного права – без такой регистрации суды не будут принимать исковые заявления к рассмотрению.

В Украине возвратят уголовную ответственность за контрабанду товаров

Законопроект Владимира Зеленского, лежавший в Раде с апреля 2021 года относительно криминализации контрабанды товаров, могут наконец-то принять как закон.

В Украине одного предпринимателя могут проверять и наказывать 80 контролирующих структур, инфографика

80 контролирующих структур проверяют одного предпринимателя.

С 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты: не спровоцирует ли нечеткость законодателя хаос

Закон об обязательной регистрации электронных кабинетов предусматривает, что с 18 октября 2023 года суды должны будут на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства идентифицировать форму собственности юридического лица и соответственно проверять факт регистрации им электронного кабинета.

  1. В Украине

В Киевской области из-за ночной атаки повреждена больница и ряд домов: есть пострадавший, фото

09:00, 21 сентября 2023
Из-за российской атаки 21 сентября повреждены частные дома мирных жителей, хозяйственные постройки, авто и здание больницы.
В Киевской области из-за ночной атаки повреждена больница и ряд домов: есть пострадавший, фото
Фото: ОГП
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В Киевской области рухнули обломки сбитых ракет врага. В результате атаки российских оккупантов была повреждена больница и некоторые дома.

Как сообщил Офис Генпрокурора, из-за российской атаки 21 сентября повреждены частные дома мирных жителей, хозяйственные постройки, авто и здание больницы. Также обломки ракет упали на территорию предприятия, там разгорелся пожар.

В результате российского террора пострадал мужчина, он получил осколочные ранения ног.

Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: kv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что россияне атаковали Киев ракетами: власть столицы сообщила о последствиях и показала фото.

Кроме того, враг ударил ракетами по городам Украины: атакованы Харьков, Черкассы, Ровно и Львовщина.

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