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С 1 октября госрегистраторы смогут потребовать доступа к помещениям юридического лица, проведения осмотра вещей и документов для установления конечного бенефициара

1 октября вступит в силу Приказ Минюста, согласно которому государственный регистратор имеет право требовать от физических и юридических лиц предоставления объяснений, необходимых для установления конечного бенефициарного владельца, предоставления копий документов, доступа к помещениям юридического лица, проведение осмотра вещей и документов по местонахождению юридического лица

В какой срок юридические лица частной формы собственности должны обязательно зарегистрироваться в Электронном суде

ХПК, ГПК и КАСУ предусматривают разные конечные сроки для обязательной регистрации электронных кабинетов юридическими лицами частного права – без такой регистрации суды не будут принимать исковые заявления к рассмотрению.

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В Черкассах российская ракета попала в гостиницу: из-под завалов спасли человека, видео

08:46, 21 сентября 2023
В гостинице в Черкассах продолжается спасательная операция.
В Черкассах российская ракета попала в гостиницу: из-под завалов спасли человека, видео
Фото: скриншот
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21 сентября враг атаковал ракетами ряд украинских городов.

Так, в Черкассах ракета российских оккупантов попала в гостиницу. В настоящее время идет спасательная операция по поиску людей. Уже спасли одного человека. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Также он обнародовал видео спасения человека из-под завалов.

«Спасательная операция продолжается. Ищем пострадавших, которые, вероятно, еще могут находиться под завалами», - написал он.

Позже начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что уже известно о 9 пострадавших.

«Продолжается разбор завалов на месте падения обломков российской ракеты.

В настоящее время известно о 9 пострадавших. Из них двое – тяжелые. Медики оказывают всю необходимую помощь», – заявил он.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали Киев ракетами: власть столицы сообщила о последствиях и показала фото.

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