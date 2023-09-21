В Черкассах российская ракета попала в гостиницу: из-под завалов спасли человека, видео

В гостинице в Черкассах продолжается спасательная операция.

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21 сентября враг атаковал ракетами ряд украинских городов.

Так, в Черкассах ракета российских оккупантов попала в гостиницу. В настоящее время идет спасательная операция по поиску людей. Уже спасли одного человека. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Также он обнародовал видео спасения человека из-под завалов.

«Спасательная операция продолжается. Ищем пострадавших, которые, вероятно, еще могут находиться под завалами», - написал он.

Позже начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что уже известно о 9 пострадавших.

«Продолжается разбор завалов на месте падения обломков российской ракеты.

В настоящее время известно о 9 пострадавших. Из них двое – тяжелые. Медики оказывают всю необходимую помощь», – заявил он.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали Киев ракетами: власть столицы сообщила о последствиях и показала фото.

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