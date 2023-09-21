У Черкасах російська ракета влучила в готель: з-під завалів врятували людину, відео

Наразі у готелі в Черкасах триває рятувальна операція.

Фото: скріншот

21 вересня ворог атакував ракетами низку українських міст.

Так, у Черкасах ракета російських окупантів влучила у готель. Наразі триває рятувальна операція з пошуку людей. Вже врятовано одну людину. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Також він оприлюднив відео порятунку людини з-під завалів.

«Рятувальна операція триває. Шукаємо постраждалих, які ймовірно ще можуть перебувати під завалами», - написав він.

Раніше ми писали, що росіяни атакували Київ ракетами: влада столиці повідомила про наслідки та показала фото.

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