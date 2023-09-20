Закон об электронном декларировании упростит жизнь исполняющим обязанности руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, - НАПК

Количество декларантов из числа руководителей госпредприятий уменьшится ориентировочно на 50 000 человек, - предупредило НАПК.

Принятый 20 сентября Верховной Радой закон о возобновлении электронного декларирования (законопроект 9543) предусматривает, что обязанность подачи деклараций не будет распространяться на лиц, временно исполняющих обязанности руководителей юридических лиц публичного права, лиц, постоянно занимающих должности руководителей структурных или обособленных подразделений юридических лиц общественного права, их заместителей.

То есть, новый закон не распространяется на и. о. руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций. Об этом заявило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в своем письме на имя Президента Владимира Зеленского.

«Количество декларантов уменьшится ориентировочно на 50 000 человек (до 750 000).

Изменения в ст. 1 Закона Украины «О предотвращении коррупции» и определения термина «должностное лицо юридического лица публичного права» не учитывает лиц, занимающих должности руководителей структурных, в том числе обособленных подразделений юридических лиц публичного права, их заместителей.

На них вообще не будет распространяться действие Закона Украины «О предотвращении коррупции».

В то же время, в деятельности таких лиц существует широкий спектр коррупционных рисков. Именно руководители разных уровней государственных предприятий и учреждений являются объектами постоянных громких расследований НАБУ.

Изменения в ст. 1 Закона Украины «О предотвращении коррупции» и предоставлении определения термина «должностное лицо юридического лица публичного права» не решает проблему правовой определенности. Соответствующая проблематика обусловлена прежде всего отсутствием определения для целей Закона Украины «О предотвращении коррупции» термина «юридическое лицо публичного права», что на сегодняшний день порождает многие вопросы во время правоприменения п.п. "а" п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Кроме того, определение термина «должностное лицо юридического лица публичного права» необоснованно сужает перечень лиц, на которых будет распространяться действие Закона.

Так, предложенное определение не учитывает лиц, временно исполняющих обязанности руководителей юридических лиц публичного права, лиц, постоянно занимающих должности руководителей структурных и/или обособленных подразделений юридических лиц публичного права, их заместителей.

На них не будет распространяться действие Закона Украины «О предотвращении коррупции».

В то же время, в деятельности таких лиц существует широкий спектр коррупционных рисков. Приблизительное количество лиц, на которых не будет распространяться обязанность подавать декларации после вступления в силу Закона, составляет около 50 тысяч из общего количества 800 тысяч ежегодных декларантов» , - отметили в НАПК.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада приняла закон о возобновлении электронного декларирования.

Среди прочего он вводит понятие «должностное лицо юридического лица публичного права» – председатель и член наблюдательного совета, совета директоров, исполнительного органа, комиссии по прекращению (комиссии по реорганизации, ликвидационной комиссии), ликвидатор, руководитель, заместитель руководителя, главный бухгалтер, корпоративный секретарь такого юридического лица публичного права, а также лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, и его заместители, председатель и члены другого органа управления юридического лица (кроме консультативного), если образование такого органа предусмотрено законом или уставом юридического лица публичного права.

Автор: Наталья Мамченко

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