Верховная Рада приняла закон о возобновлении декларирования и открытии деклараций должностных лиц

Чьи декларации будут открывать первыми, кто и что должен будет задекларировать и какие упрощения для декларантов предусмотрели в законе о возобновлении е-декларирования.

20 сентября Верховная Рада приняла в целом с учетом предложений Президента Владимира Зеленского закон о возобновлении электронного декларирования и открытии деклараций должностных лиц. Законопроект 9534 поддержал 341 депутат, среди них «Слуга народа» дала 214 голосов.

Пока финальный текст закона еще не обнародован. Однако с учетом того, что было прописано в вето Президента, закон будет выглядеть следующим образом.

У НАПК будет время до середины ноября 2023 года, чтобы открыть их для общественности.

Однако открытие Реестра еще не означает, что там будет много свежей информации.

Так, лица, которые в 2022 – 2023 годах не подали декларацию, и конечный срок для представления которых настал до дня вступления в силу нового закона, подают такие декларации не позднее 31 января 2024 года. То есть, конечный срок подачи истекает в следующем году. При этом «зачисляются» поданные добровольно во время военного положения декларации.

Кроме того, новый закон освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в иностранном банке и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

Чьи декларации покажут

Также напомним, что согласно вето Президента и формулировкам финальной редакции закона, декларации будут отображаться далеко не все.

В частности, не будут отражаться в публичном доступе декларации военнослужащих Государственной пограничной службы, Госспецсвязи и Управления государственной охраны.

Также не будут отражаться декларации лиц, непосредственно обеспечивающих безопасность должностных лиц в соответствии с Законом «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц». А согласно этому закону государственная охрана может осуществляться по должностным лицам также по решению Президента, принятому по представлению должностных лиц, уполномоченных выступать от имени соответствующих государственных органов, или по представлению начальника УГО. Отметим, что норма распространения особых правил на охранников чиновников (изменения в статью 52-1 закона о предотвращении коррупции) – это новация в законе.

Также не будут отражаться декларации субъектов декларирования, которые среди членов семьи в соответствующем отчетном периоде имеют лиц, в отношении которых имеются указанные в частях 7 (кроме лиц, указанных в пунктах 1–4 части 7 ст. 45), 8-13 обстоятельства (в том числе, если такие члены семьи не относятся к субъектам декларирования). То есть, если, скажем, муж депутата военнослужащий Погранслужбы, то ее декларация отображаться не будет.

Риски закона

Для руководителей государственных предприятий и учреждений исчезнет обязанность подачи электронных деклараций, что является большим коррупционным риском. Об этом предупреждало в письме Зеленскому Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) относительно законопроекта об электронном декларировании в том виде, который предлагает Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике, который возглавляет Анастасия Радина.

«Национальное агентство обращает внимание на риски, содержащиеся в положениях документа.

1. Количество декларантов уменьшится ориентировочно на 50 000 человек (до 750 000).Изменения в ст. 1 Закона Украины «О предотвращении коррупции» и определения термина «должностное лицо юридического лица публичного права» не учитывает лиц, занимающих должности руководителей структурных, в том числе обособленных подразделений юридических лиц публичного права, их заместителей. На них вообще не будет распространяться действие Закона Украины «О предотвращении коррупции». В то же время, в деятельности таких лиц существует широкий спектр коррупционных рисков. Именно руководители разных уровней государственных предприятий и учреждений являются объектами постоянных громких расследований НАБУ.

2. Закон, кроме обязанности открыть декларации, определяет возможность изъятия декларации из публичного доступа

Так, НАПК будет иметь возможность изымать из открытого доступа декларации на основании письменного представления руководителя (заместителя руководителя) государственного органа, в котором проходит службу или работает декларант. В Законе правом вносить такое представление наделены исключительно руководители (заместители руководителей) государственных органов, чем фактически ограничена возможность руководителей органов местного самоуправления, других юридических лиц публичного права (учреждений, учреждений, организаций) подавать в НАПК списки лиц, декларации которых не подлежат обнародованию войны. При этом вообще не урегулирован вопрос изъятия деклараций лиц, у которых отсутствуют руководители, уволенных работников, а также возможность удаления декларации по инициативе самого декларанта, отвечающего определенным Законом признакам. Такой подход дискриминирует декларантов и может подвергать их и их семьи опасности.

3. Не упрощение, а, наоборот, усложнение для декларанта процесса декларирования

Ряд предложенных изменений доставляют дополнительные трудности при заполнении декларации и понимании всех аспектов. Это касается, например, изменений, которыми исключена необходимость декларировать номера счетов, но фактически оставлена необходимость декларировать лиц, имеющих право распоряжаться счетами и лиц, открывших счета на имя декларанта», - отметили в НАПК.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» ранее писала, что общественность не устраивала в этом законе только «закрытость» деклараций.

Между тем, финальный текст законопроекта содержит немало других примечательных моментов.

Депутаты смогут не декларировать квартиры в аренде, расходы на которые компенсируют из бюджета

Народным депутатам разрешат не декларировать квартиры, предоставленные в аренду за счет бюджета.

Так, в статье 46, которая определяет информацию, которая должна быть указана в декларации, устанавливается, что не подлежит декларированию объект недвижимости, находящийся у народного депутата Украины в аренде или на другом праве пользования, и расходы на аренду (съем) которого компенсируются народному депутату в соответствии со статьей 35 Закона «О статусе народного депутата Украины» при условии, что площадь такого объекта не превышает 75 квадратных метров.

Также не будут подлежать декларированию доходы в виде средств, полученных в качестве возмещения или компенсации расходов на служебную командировку.

НАПК не будет проверять основания приобретения квартир и авто до назначения на должность

В тексте, принятом парламентом, предусмотрено, что во время проведения полной проверки декларации НАПК не осуществляет проверку оснований приобретения объектов недвижимости и транспортных средств, приобретенных субъектом декларирования или членом его семьи в собственность до дня избрания (назначения) лица должность, в связи с пребыванием на которой у лица впервые возникла обязанность представления деклараций.

Из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц

Данным законом для НАПК, очевидно, убирается обязанность полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц. А именно, из статьи 51-3 Закона «О предотвращении коррупции», регулирующей полную проверку деклараций, изымается слово «обязательная» из словосочетания «обязательная полная проверка». Также в статье 51-4 убирается норма о том, что установление несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам является основанием для осуществления полной проверки его декларации.

По сути, это может означать, что полная проверка деклараций должностных лиц, занимающих ответственное и особенно ответственное положение, отныне не будет обязательной для НАПК.

Так, в статье 51-3 устанавливается:

Полной проверке (до изменений – было «обязательной полной») подлежат декларации должностных лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, занимающих должности субъектов декларирования, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков, перечень которых утверждается Национальным агентством .

Полной проверке (было «обязательной полной») также подлежат декларации, поданные другими субъектами декларирования, в случае обнаружения у них несоответствий по результатам логического и арифметического контроля.

Также из закона исчезает норма о том, что «Национальное агентство проводит полную проверку декларации, а также самостоятельно проводит полную проверку информации, подлежащей отражению в декларации, по поводу членов семьи субъекта декларирования в случаях, предусмотренных ч. 7 статьи 46 этого Закона».

Остается только норма о том, что Национальное агентство проводит полную проверку декларации на основании информации, полученной от физических и юридических лиц, из медиа и других источников о возможном отражении в декларации недостоверных сведений. При этом добавляется слово «полную».

Установлено, что НАПК определяет порядок отбора деклараций для проведения полной проверки и очередность такой проверки на основании оценки рисков, а также порядок автоматизированного распределения обязанностей по проведению полной проверки между уполномоченными лицами НАПК.

Национальное агентство с помощью программных средств Реестра обеспечивает ведение очереди деклараций, отобранных для проведения их полной проверки, и информирует субъекта декларирования о включении поданной им декларации в указанную очередь деклараций.

Также появляются новые нормы о том, что субъект декларирования имеет право ознакомиться со всеми материалами полной проверки по себе по результатам ее осуществления. Копии указанных материалов полной проверки предоставляются НАПК на письменный запрос субъекта декларирования в течение 7 рабочих дней со дня его получения.

Установление несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам не будет основанием для осуществления полной проверки его декларации.

Законом также в статье 51-4 убирается норма о том, что установление несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам является основанием для осуществления полной проверки его декларации.

Теперь абзац 1 ч. 4 статьи 51-4 будет звучать так: «В случае установления несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам Национальным агентством предоставляется возможность субъекту декларирования в течение десяти рабочих дней предоставить письменное объяснение по такому факту».

Чиновники смогут не указывать местонахождение недвижимости, где проживают их дети и жены за границей во время военного положения

Предусмотрено и освобождение чиновников от обязанности указывать детали о местонахождении объектов недвижимости, где за границей проживает их семья.

Так, предлагается установить, что временно, на период до прекращения или отмены военного положения, субъекты декларирования вправе не указывать в декларации сведения о местонахождении (кроме страны и региона или другой административно-территориальной единицы наивысшего уровня, при наличии) одного объекта, предусмотренного пунктами 2, 2-1 части первой статьи 46 настоящего Закона, который расположен за пределами Украины и является местом фактического проживания члена семьи субъекта декларирования.

То есть, объекта недвижимости, принадлежащих субъекту декларирования и членам его семьи на праве частной собственности, включая общую собственность, или находящихся у них в аренде или другом праве пользования, а также объекта незавершенного строительства, или не принятого в эксплуатацию или право собственности на которое не зарегистрировано в установленном законом порядке.

Субъекты декларирования, воспользовавшиеся правом не указывать эти данные, обязаны будут подать данные после прекращения военного положения.

Сомнения будут толковать в пользу декларантов, а разъяснения НАПК будут только рекомендациями

Также предусмотрено, что если нормы закона в сфере предотвращения коррупции допускают неоднозначное (множественное) толкование норм относительно прав и обязанностей декларантов, то применяется «наиболее благоприятное для таких лиц» толкование нормы.

Устанавливается, что разъяснения НАПК будут иметь только характер рекомендаций.

Кроме того, прописано, что не могут быть предметом повторной проверки сведения, указанные за предыдущий период субъектом декларирования, которые уже были предметом проверки НАПК и по результатам проверки каких нарушений не обнаружено.

Еще одной новеллой является то, что сведения считаются указанными в декларации, если они отражены хотя бы в одном разделе декларации. В таком случае невнесение сведений в другие разделы декларации не считается представлением субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений или непредставлением таких сведений.

Игра на опережение: чиновники, которые успеют найти в своих декларациях ложь раньше НАПК, смогут предоставить обязательные для рассмотрения НАПК объяснения

Также закон предусматривает, что у чиновников, успевших самим найти в своих декларациях ложь, будет шанс исправиться после истечения срока на представление исправленной декларации.

Напомним, действующая редакция ч. 4 ст. 45 Закона о предотвращении коррупции предусматривает, что в течение семи дней после подачи декларации субъект декларирования имеет право подать исправленную декларацию, но не более трех раз. В случае привлечения субъекта декларирования к ответственности за неподачу, несвоевременную подачу декларации или в случае обнаружения в ней недостоверных сведений субъект декларирования обязан представить соответствующую декларацию с достоверными сведениями.

Вместе с тем, новым законом значительно увеличивается срок подачи такой исправленной декларации. Так устанавливается, что в течение 30 дней после подачи декларации субъект декларирования имеет право подать исправленную декларацию.

В случае привлечения субъекта декларирования к ответственности за неподачу декларации или в случае обнаружения в ней недостоверных сведений, что подтверждается соответствующим решением суда, вступившим в законную силу, или решением НАПК, субъект декларирования в течение 10 дней обязан подать соответствующую декларацию, в том числе исправленную декларацию по достоверным сведениям.

А в случае самостоятельного выявления субъектом декларирования в декларации недостоверных сведений после истечения срока для подачи исправленной декларации, но до начала проведения НАПК полной проверки этой декларации, субъект декларирования может обратиться в НАПК с письмом с объяснением причин, приведших к внесению недостоверных сведений и непредставлению исправленной декларации в указанный срок, добавив подтверждающие документы. Поданные субъектом декларирования таким образом сведения должны быть рассмотрены НАПК при полной проверке этой декларации.

Принятие подарков и командировочные средства

Изменяется и норма статьи 23 закона о принятии подарков. В частности, вдвое увеличивается сумма, на которую могут принимать подарки чиновники от одного лица (группы лиц) в течение года (около 10 тысяч грн).

Также упрощается норма конфликта интересов между дарителем и одаренным – устанавливается 3-летний «срок давности» с момента получения подарка. Пока в законе любой срок отсутствует.

Следовательно, если со времени получения подарка прошло уже 3,5 года, то вопрос о наличии конфликта интересов уже не возникнет.

Кроме того, в законе предлагается установить, что не подлежат декларированию доходы в виде средств, полученных в качестве возмещения или компенсации расходов на служебную командировку. А именно, если такое возмещение или покрытие расходов осуществляется за счет средств государственного или местного бюджета, средств международных межправительственных организаций, средств международной технической помощи, а также средств организатора (соорганизатора) мероприятия, для участия в котором лицо находится в служебной командировке.

Соответственно, при этом депутаты предлагают не распространять ограничения стоимости подарков на подарки, получаемые как возмещение или покрытие расходов на служебную командировку, если такое возмещение или покрытие расходов осуществляется за счет средств государственного или местного бюджета, средств международных межправительственных организаций, средств международной технической помощи, а также средств организатора (соорганизатора) мероприятия, для участия в котором лицо находится в служебной командировке.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.